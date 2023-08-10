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Студенческий энергетический отряд помогает готовить электросетевой комплекс к зиме

Студенческий энергетический отряд помогает готовить электросетевой комплекс к зиме

10 августа 2023, 11:50
Студотряд, сформированный из студентов профильных специальностей БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина и Новооскольского колледжа, участвует в работах на объектах филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Одним из наиболее важных направлений является подготовка электросетевого комплекса региона к надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей в предстоящий отопительный сезон.

В составе бригад по эксплуатации воздушных линий и бригад наружного освещения ребята осваивают различные виды деятельности, связанные с ежедневным трудом энергетиков. Участвуют в расчистке воздушных линий электропередачи, обслуживании распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, замене светильников, нанесении диспетчерских наименований, съеме контрольных показаний с приборов учета электроэнергии.

Привлекают будущих энергетиков и к работам по технологическому присоединению электроустановок потребителей, прокладке кабельных линий и установке опор ЛЭП. По мнению опытных наставников, интенсивное погружение в рабочий процесс значительно сокращает общий период подготовки специалистов и лучше погружает в профессию.

«У Белгородэнерго большой опыт сотрудничества с профильными учебными заведениями, которые на постоянной основе готовят квалифицированные кадры для электросетевого комплекса. В том числе — в направлении студенческих отрядов. В коллективе молодые специалисты быстро осваивают нужные навыки, а мы учим их профессиональному мастерству. Всегда рады, если они принимают решение после обучения прийти работать в наш коллектив. Это явный показатель того, что мы сумели заинтересовать их, правильно ввели в профессию», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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