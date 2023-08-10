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«Стальное дерево» помогло обустроить игровую зону для особенных детей

«Стальное дерево» помогло обустроить игровую зону для особенных детей

10 августа 2023, 13:31
В старооскольском детском саду «Ласточка» открыли новую игровую площадку — объект грантовой программы «Стальное дерево». Современная прогулочная зона для дошколят появилась благодаря благотворительному фонду «Милосердие» — социальному партнеру НЛМК и Стойленского ГОКа.

Проект «ИгроLIFE» помог создать условия для физического развития и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. Его авторы — родители воспитанников детского сада №52 «Ласточка», на базе которого функционирует ресурсная группа для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями.

Благодаря гранту во дворе детского сада появился современный спортивно-игровой комплекс с большим фортом, балконом, качелями, скалодромом, трапецией и горкой. Рядом разметили грифельную доску для рисования, подвесные качели-гнездо и песочницу.

На открытии, гостем которого стала исполнительный директор «Милосердия» Яна Шафоростова, воспитанники детского сада подготовили небольшой концерт. После праздника дети с родителями и педагогами с радостью поспешили осваивать новое игровое пространство.

Три года назад победа в грантовой программе «Стальное дерево» уже помогла обустроить в детском саду №52 спортивный зал и уличную площадку для прогулок. А в 2021 году волонтеры Стойленского ГОКа помогли оборудовать в «Ласточке» комнату психологической разгрузки для детей с расстройством аутистического спектра.

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#Стальное дерево#Стойленский ГОК#Грантовая программа#Спортивно-игровой комплекс#Общество#Белгородская область#Артем Черненко
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