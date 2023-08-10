«Стальное дерево» помогло обустроить игровую зону для особенных детей

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Проект «ИгроLIFE» помог создать условия для физического развития и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. Его авторы — родители воспитанников детского сада №52 «Ласточка», на базе которого функционирует ресурсная группа для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями.
Благодаря гранту во дворе детского сада появился современный спортивно-игровой комплекс с большим фортом, балконом, качелями, скалодромом, трапецией и горкой. Рядом разметили грифельную доску для рисования, подвесные качели-гнездо и песочницу.
На открытии, гостем которого стала исполнительный директор «Милосердия» Яна Шафоростова, воспитанники детского сада подготовили небольшой концерт. После праздника дети с родителями и педагогами с радостью поспешили осваивать новое игровое пространство.
Три года назад победа в грантовой программе «Стальное дерево» уже помогла обустроить в детском саду №52 спортивный зал и уличную площадку для прогулок. А в 2021 году волонтеры Стойленского ГОКа помогли оборудовать в «Ласточке» комнату психологической разгрузки для детей с расстройством аутистического спектра.