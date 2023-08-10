«Стальное дерево» помогло обустроить игровую зону для особенных детей

Три года назад победа в грантовой программе «Стальное дерево» уже помогла обустроить в детском саду №52 спортивный зал и уличную площадку для прогулок. А в 2021 году волонтеры Стойленского ГОКа помогли оборудовать в «Ласточке» комнату психологической разгрузки для детей с расстройством аутистического спектра.