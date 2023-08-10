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Сотрудники белгородской медицины катастроф доставили в Москву месячного младенца

Сотрудники белгородской медицины катастроф доставили в Москву месячного младенца

10 августа 2023, 14:28
Фото: 1MI
Ребёнку всего один месяц и пять дней. У малыша — врождённый порок сердца. Грудничка отправили на лечение в столицу, рассказали в группе медицины катастроф региона в соцсети.

Сотрудники белгородской медицины катастроф отвезли на лечение в Москву младенца — ему всего один месяц и пять дней. У грудничка — порок сердца.

8 августа белгородские врачи приняли решение о срочном переводе мальчика в медицинский комплекс Национального медицинского исследовательского центра для дальнейшего лечения. Прийти к этому удалось после согласования со специалистами НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.

Бригада экстренного реагирования отделения медицины катастроф приняла малыша и немедленно повезла его на лечение в столицу. Медики отслеживали жизненно важные параметры. Также была подключена оксигенотерапия — метод лечения заболеваний с применением кислорода.

В итоге ребёнка успешно доставили в Москву. Состоянию его здоровья ничего не угрожает.

Белгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в МосквуБелгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в Москву
Белгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в МосквуБелгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в Москву
Белгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в МосквуБелгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в Москву
Белгородские медики доставили грудничка с пороком сердца в Москву
Фото: группа медицины катастроф Белгородской области в соцсети
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