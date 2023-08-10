Сотрудники белгородской медицины катастроф доставили в Москву месячного младенца

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Сотрудники белгородской медицины катастроф отвезли на лечение в Москву младенца — ему всего один месяц и пять дней. У грудничка — порок сердца.
8 августа белгородские врачи приняли решение о срочном переводе мальчика в медицинский комплекс Национального медицинского исследовательского центра для дальнейшего лечения. Прийти к этому удалось после согласования со специалистами НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.
Бригада экстренного реагирования отделения медицины катастроф приняла малыша и немедленно повезла его на лечение в столицу. Медики отслеживали жизненно важные параметры. Также была подключена оксигенотерапия — метод лечения заболеваний с применением кислорода.
В итоге ребёнка успешно доставили в Москву. Состоянию его здоровья ничего не угрожает.