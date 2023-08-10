С Белоблводоканала взыскали миллионы рублей долга по аренде земли

Согласно материалам дела, в 2017 году стороны заключили договор об аренде земельных участков, которые находятся в собственности Белгородской области. Речь идёт об участке площадью 16 447 кв. м. в Белгороде на ул. 3-го Интернационала, 40 и участке площадке 351 907 кв. м. на ул. Рабочая в областном центре. По договору арендная плата составляет 1,6 млн рублей за квартал.