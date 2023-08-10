С Белоблводоканала взыскали миллионы рублей долга по аренде земли

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Согласно картотеке судебных дел, министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство попросило взыскать в областной бюджет задолженность по договору аренды земельных участков в сумме 14 млн рублей и пени в размере 10 млн рублей.
Согласно материалам дела, в 2017 году стороны заключили договор об аренде земельных участков, которые находятся в собственности Белгородской области. Речь идёт об участке площадью 16 447 кв. м. в Белгороде на ул. 3-го Интернационала, 40 и участке площадке 351 907 кв. м. на ул. Рабочая в областном центре. По договору арендная плата составляет 1,6 млн рублей за квартал.
Однако водоканал платил не в полном объёме, поэтому образовался долг в размере 14,9 млн рублей. А претензию министерства организация не удовлетворила.
Изучив материалы дела, суд частично удовлетворил требования регионального министерства имущественных и земельных отношений и постановил взыскать с ГУП «Белоблводоканал» в областной бюджет основной долг по договору аренды в сумме 14,9 млн рублей и пеню в размере 2,9 млн рублей. Всего — 17,9 млн рублей.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.