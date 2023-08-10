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РЭО: Компания Ecoplatform установит в ВШЭ в Санкт-Петербурге первые 5 фандоматов

10 августа 2023, 18:06
В партнерстве с компанией Ecoplatform Российский экологический оператор (РЭО) установит в НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге фандоматы для сбора пластика и алюминия.

Петербургский университет станет первым участником программы по бесплатной установке фандоматов в вузах по всей стране от «Зеленой лиги» РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаева заявил, первые пять таких устройств было решено установить в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть из таких фандоматов появится в вузах по всей стране.

«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. Инициативные студенты могут проявить себя и получить раннюю профориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами, узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях стала возможной благодаря этой программе», — добавил Буцаев.

Глава РЭО указал, что за каждую сданную пластиковую и алюминиевую тару студенты и сотрудники вузов и колледжей по всей стране смогут получать бонусы в приложении. Полученные баллы можно будет обменять на скидки и специальные предложения от партнеров — магазинов, ресторанов, диджитал-сервисов.

Фандоматы в вузах дают возможность молодежи оценить важность сохранения экологии и переработки вторсырья, отметил генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков.

«Студенты — будущее страны, поэтому установка фандоматов в университетах — это наш вклад в экологичное и чистое будущее», — сказал Гусаков.

В намерениях компании Ecoplatform — бесплатная установка фандоматов на территории учебных заведений РФ в рамках реализации программы «Зеленый кампус».

Ключевая задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Планируется к 2030 году довести уровень сортировки ТКО до 100% объема и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей недостижимо.

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