РЭО: Компания Ecoplatform установит в ВШЭ в Санкт-Петербурге первые 5 фандоматов

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Петербургский университет станет первым участником программы по бесплатной установке фандоматов в вузах по всей стране от «Зеленой лиги» РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаева заявил, первые пять таких устройств было решено установить в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть из таких фандоматов появится в вузах по всей стране.
«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. Инициативные студенты могут проявить себя и получить раннюю профориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами, узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях стала возможной благодаря этой программе», — добавил Буцаев.
Глава РЭО указал, что за каждую сданную пластиковую и алюминиевую тару студенты и сотрудники вузов и колледжей по всей стране смогут получать бонусы в приложении. Полученные баллы можно будет обменять на скидки и специальные предложения от партнеров — магазинов, ресторанов, диджитал-сервисов.
Фандоматы в вузах дают возможность молодежи оценить важность сохранения экологии и переработки вторсырья, отметил генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков.
«Студенты — будущее страны, поэтому установка фандоматов в университетах — это наш вклад в экологичное и чистое будущее», — сказал Гусаков.
В намерениях компании Ecoplatform — бесплатная установка фандоматов на территории учебных заведений РФ в рамках реализации программы «Зеленый кампус».
Ключевая задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Планируется к 2030 году довести уровень сортировки ТКО до 100% объема и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей недостижимо.