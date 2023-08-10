ПВО сработала под Белгородом: сбит беспилотник

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
10 августа ПВО сработала в Белгородском районе. Сбит беспилотник самолётного типа.
О последствиях на земле информация не поступала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
О громких звуках жители Белгородского района сообщили в районе 12:40. Очевидцы публиковали фото следов в небе.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. При обстреле Горьковского погиб человек, ещё четверо пострадали. Снаряды в посёлке разорвались рядом со зданием школы.
Ещё один человек накануне пострадал при падении неизвестного объекта в Краснояружском районе. В этом случае мужчине госпитализация не потребовалась.