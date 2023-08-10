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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Беспилотник сбили в Белгородском районе

ПВО сработала под Белгородом: сбит беспилотник

10 августа 2023, 10:27
Фото: Bel.ru

Беспилотник сбили в Белгородском районе

Сбит беспилотник самолётного типа. О последствиях на земле пока не сообщалось, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

10 августа ПВО сработала в Белгородском районе. Сбит беспилотник самолётного типа.

О последствиях на земле информация не поступала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

О громких звуках жители Белгородского района сообщили в районе 12:40. Очевидцы публиковали фото следов в небе.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. При обстреле Горьковского погиб человек, ещё четверо пострадали. Снаряды в посёлке разорвались рядом со зданием школы.

Ещё один человек накануне пострадал при падении неизвестного объекта в Краснояружском районе. В этом случае мужчине госпитализация не потребовалась.

Над Белгородской областью сработала система ПВО
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#Инна Рогова#Пво#Приграничье#Беспилотник#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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