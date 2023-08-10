Прокуратура не нашла нарушений по делу белгородки, которой перепутали счётчики

В редакцию Бел.Ру обратилась инвалид второй группы. Она рассказала, что 20 лет назад при установке счётчиков на горячую и холодную воду их перепутали местами. В итоге из-за долга у неё сняли льготы. Прокуратура нарушений законодательства не обнаружила.

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