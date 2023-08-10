Прокуратура не нашла нарушений по делу белгородки, которой перепутали счётчики

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как рассказала Нина Павловна журналистам Бел.Ру, счётчики местами ей перепутали 20 лет назад. Из-за этого начисления за холодную и горячую воду оказались неправильными. По подсчётам пенсионерки, ситуация с платежами выглядит следующим образом:
Но в водоканале с белгородкой не согласились и выставили долг за услугу холодного водоснабжения на 3332,38 рубля. В итоге из-за судебной задолженности льготу по оплате коммунальных услуг Нине Павловне отменили.
Историей заинтересовалась прокуратура Белгородской области. В ведомстве Бел.Ру сообщили, что провели проверку о ненадлежащем расчёте размера платы за горячую и холодную воду и приостановлении компенсации платы за коммунальные услуги.
По итогам сотрудники ведомства нарушений законодательства не выявили, поэтому меры прокурорского реагирования не приняли.