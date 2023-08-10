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Прокуратура не нашла нарушений по делу белгородки, которой перепутали счётчики

Прокуратура не нашла нарушений по делу белгородки, которой перепутали счётчики

10 августа 2023, 10:05
Фото: 1MI
В редакцию Бел.Ру обратилась инвалид второй группы. Она рассказала, что 20 лет назад при установке счётчиков на горячую и холодную воду их перепутали местами. В итоге из-за долга у неё сняли льготы. Прокуратура нарушений законодательства не обнаружила.

Как рассказала Нина Павловна журналистам Бел.Ру, счётчики местами ей перепутали 20 лет назад. Из-за этого начисления за холодную и горячую воду оказались неправильными. По подсчётам пенсионерки, ситуация с платежами выглядит следующим образом:

Но в водоканале с белгородкой не согласились и выставили долг за услугу холодного водоснабжения на 3332,38 рубля. В итоге из-за судебной задолженности льготу по оплате коммунальных услуг Нине Павловне отменили.

Историей заинтересовалась прокуратура Белгородской области. В ведомстве Бел.Ру сообщили, что провели проверку о ненадлежащем расчёте размера платы за горячую и холодную воду и приостановлении компенсации платы за коммунальные услуги.

По итогам сотрудники ведомства нарушений законодательства не выявили, поэтому меры прокурорского реагирования не приняли.

За холодную должны, а за горячую вернём: белгородской пенсионерке перепутали счётчики
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#Кристина Семенчук#Счётчики#Проверка#Прокуратура#Водоканал#Начисления#Общество#Эксклюзив#Шебекинский горокруг
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