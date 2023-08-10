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Прокуратура нашла нарушения в «Ручейках добра» под Белгородом

Прокуратура нашла нарушения в «Ручейках добра» под Белгородом

10 августа 2023, 07:27
Фото: Midjourney
Нарушения в детском палаточном лагере выявили в том числе по части пожарной безопасности. Прокуратура Прохоровского района внесла представление начальнику управления образования. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В детском палаточном лагере «Ручейки добра» в Прохоровском районе прокуратура нашла нарушения. В том числе — по части пожарной безопасности.

Так, в детском лагере не оказалось речевых пожарных извещателей. Расстояния между спальными местами не соответствовали нормам, а информационные стенды и вовсе отсутствовали.

Прокурор Прохоровского района внёс представление начальнику управления образования. Рассмотрение поставлено на контроль.

Ранее сообщалось, что в работе спортивной школы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей. В частности, в образовательном учреждении ненадлежащим образом оформляли трудовые договоры и соглашения к ним, работников несвоевременно знакомили с приказами и нормативными актами. Также в школе программы спортивной подготовки не соответствовали учебному плану, порядок ведения личных дел детей тоже был нарушен.

В работе спортшколы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей
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#Таисия Некрасова#Прокуратура#Общество#Представление#Пожарная безопасность#Детский оздоровительный лагерь#Белгородская область#Прохоровский район#Палаточный лагерь#Спальные места
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