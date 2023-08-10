Прокуратура нашла нарушения в «Ручейках добра» под Белгородом

Ранее сообщалось, что в работе спортивной школы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей. В частности, в образовательном учреждении ненадлежащим образом оформляли трудовые договоры и соглашения к ним, работников несвоевременно знакомили с приказами и нормативными актами. Также в школе программы спортивной подготовки не соответствовали учебному плану, порядок ведения личных дел детей тоже был нарушен.