Прокуратура нашла нарушения в «Ручейках добра» под Белгородом

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В детском палаточном лагере «Ручейки добра» в Прохоровском районе прокуратура нашла нарушения. В том числе — по части пожарной безопасности.
Так, в детском лагере не оказалось речевых пожарных извещателей. Расстояния между спальными местами не соответствовали нормам, а информационные стенды и вовсе отсутствовали.
Прокурор Прохоровского района внёс представление начальнику управления образования. Рассмотрение поставлено на контроль.
Ранее сообщалось, что в работе спортивной школы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей. В частности, в образовательном учреждении ненадлежащим образом оформляли трудовые договоры и соглашения к ним, работников несвоевременно знакомили с приказами и нормативными актами. Также в школе программы спортивной подготовки не соответствовали учебному плану, порядок ведения личных дел детей тоже был нарушен.