Обвиняемый в убийстве юной белгородки останется под стражей по 6 октября

Согласно материалам дела, следствие обвиняет жителя региона в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством, в отношении несовершеннолетней, а также в убийстве с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием. Всё это произошло в Разумном 4 августа.