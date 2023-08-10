Обвиняемый в убийстве юной белгородки останется под стражей по 6 октября

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Мужчине, обвиняемому в изнасиловании, угрозе убийством и убийстве 15-летней девочки, выбрали меру пересечения в виде заключения под стражей. Там он пробудет в течение двух месяцев — до 6 октября включительно.
Согласно материалам дела, следствие обвиняет жителя региона в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством, в отношении несовершеннолетней, а также в убийстве с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием. Всё это произошло в Разумном 4 августа.
9 августа в суд поступило ходатайство от следователя об избрании меры пресечения. В тот же день суд решил заключить фигуранта под стражу.
Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, школьница 4 августа ушла гулять и не вернулась. Как оказалось, на неё напал мужчина. Он уже признал свою вину в совершении преступления.
Похоронили школьницу 9 августа.