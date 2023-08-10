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Обвиняемый в убийстве юной белгородки останется под стражей по 6 октября

Обвиняемый в убийстве юной белгородки останется под стражей по 6 октября

10 августа 2023, 08:47
Фото: 1MI
Фигуранта уголовного дела об изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Мужчине, обвиняемому в изнасиловании, угрозе убийством и убийстве 15-летней девочки, выбрали меру пересечения в виде заключения под стражей. Там он пробудет в течение двух месяцев — до 6 октября включительно.

Согласно материалам дела, следствие обвиняет жителя региона в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством, в отношении несовершеннолетней, а также в убийстве с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием. Всё это произошло в Разумном 4 августа.

9 августа в суд поступило ходатайство от следователя об избрании меры пресечения. В тот же день суд решил заключить фигуранта под стражу.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, школьница 4 августа ушла гулять и не вернулась. Как оказалось, на неё напал мужчина. Он уже признал свою вину в совершении преступления.

Похоронили школьницу 9 августа.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Уголовное дело#Происшествия#Убийство#Заключение под стражу#Преступление
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