На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТП

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Согласно видео, опубликованному в телеграм-канале BelgorodCamera, первое происшествие случилось в 15:45. В это время женщина пожилого возраста начала переходить дорогу на зелёный свет, и её сбил КамАЗ, водитель которого не заметил пешехода. Бабушка чудом выжила: она упала между колёс грузовика, и тот проехал, не задев её колёсами.
Через восемь минут, в 15:53, на этом же перекрёстке внедорожник на большой скорости врезался в бок легковой машины. Кто пострадал в этой аварии, пока неизвестно. На месте работали медики, которые помогли травмированным участникам дорожного движения.
Днём ранее, 9 августа, в Старооскольском округе пьяный водитель сбил коляску с двухлетней девочкой: от удара она перевернулась, ребёнок выпал на асфальт. Сейчас он лежит в больнице, его жизни ничто не угрожает.