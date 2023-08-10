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На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТП

На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТП

10 августа 2023, 20:29
Фото: 1MI
10 августа самым несчастливым перекрёстком Белгорода стало пересечение проспекта Славы и улицы Белгородского полка: за 10 минут здесь произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия. Чудом обошлось без погибших.
Сюжет
ДТП

Согласно видео, опубликованному в телеграм-канале BelgorodCamera, первое происшествие случилось в 15:45. В это время женщина пожилого возраста начала переходить дорогу на зелёный свет, и её сбил КамАЗ, водитель которого не заметил пешехода. Бабушка чудом выжила: она упала между колёс грузовика, и тот проехал, не задев её колёсами.

Видео: BelgorodCamera

Через восемь минут, в 15:53, на этом же перекрёстке внедорожник на большой скорости врезался в бок легковой машины. Кто пострадал в этой аварии, пока неизвестно. На месте работали медики, которые помогли травмированным участникам дорожного движения.

Днём ранее, 9 августа, в Старооскольском округе пьяный водитель сбил коляску с двухлетней девочкой: от удара она перевернулась, ребёнок выпал на асфальт. Сейчас он лежит в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Видео: BelgorodCamera
Пьяный водитель в Белгородской области сбил коляску с двухлетней девочкой
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#Артем Черненко#Белгород#ДТП#Происшествия#Аварии#Сбил пешехода#КамАЗ#Камеры#Видео
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