На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТП

Согласно видео, опубликованному в телеграм-канале BelgorodCamera, первое происшествие случилось в 15:45. В это время женщина пожилого возраста начала переходить дорогу на зелёный свет, и её сбил КамАЗ, водитель которого не заметил пешехода. Бабушка чудом выжила: она упала между колёс грузовика, и тот проехал, не задев её колёсами.