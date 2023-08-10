На детский культурный форум в Белгородской области потратят 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В регионе запланировали проведение I Белгородского детского культурного форума. Состоится он в Старооскольском горокруге.
Из текста контракта стало известно, что услуги по организации и проведению детского культурного форума включают в себя предоставление места проведения мероприятия, работу ведущего, обеспечение трёхразовым питанием участников и сотрудников форума в первый день и двухразовым — во второй, а также обеспечение безопасности.
В течение форума проведут «арт-часы» и «арт-диалоги» по нескольким специализациям: фортепиано, изобразительное искусство, оркестровые инструменты, баян. Предполагается, что выступят федеральные спикеры. Помимо этого, ожидаются концерт с участием приглашённого квартета, квиз-марафон «От идеи к действию».
Подрядчик ещё не выбран. Заказчиком является региональный методический центр по художественному развитию.
На организацию и проведение мероприятия готовы потратить 1,7 млн рублей из областного бюджета. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта и до 31 августа текущего года.
Сам форум займёт два дня — 30 и 31 августа. Место проведения — спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье» в селе Бочаровка Старооскольского горокруга. Ожидается около 200 человек — это участники и организаторы.
Помимо организации мероприятия, 719 тыс. рублей из областного бюджета потратят на мерч детского культурного форума. Подрядчик должен будет изготовить сумки-шопперы, футболки, статуэтки и бейджи, ежедневники, блокноты, ручки, бутылки воды, держатели для телефона и нагрудные значки.