На детский культурный форум в Белгородской области потратят 1,7 млн рублей

Из текста контракта стало известно, что услуги по организации и проведению детского культурного форума включают в себя предоставление места проведения мероприятия, работу ведущего, обеспечение трёхразовым питанием участников и сотрудников форума в первый день и двухразовым — во второй, а также обеспечение безопасности.