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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Белгородской области

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Белгородской области

10 августа 2023, 13:24
Фото: 1MI
11 августа на территории региона синоптики обещают ухудшение погодных условий, сообщили в областном ГУ МЧС. Ожидаются дожди, грозы, град.
Сюжет
Погода

В Белгородской области снова ожидается ухудшение погодных условий. Завтра, 11 августа, на территории региона будет облачно. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, днём — град.

Ветер восточной четверти 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью будет +15…+20 °С. Днём воздух прогреется до +24…+29 °С.

Белгородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы. Следует закрыть окна и двери, выключить телевизор, компьютер и другие электроприборы. Также советуют держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев и неустойчивых конструкций.

В Белгороде в ночь на 11 августа будет облачно и дождливо. Температура до +19 °С. Днём +26 °С и дождь. Дождливая погода в областном центре будет и в субботу, 12 августа.

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