МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Белгородской области снова ожидается ухудшение погодных условий. Завтра, 11 августа, на территории региона будет облачно. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, днём — град.
Ветер восточной четверти 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью будет +15…+20 °С. Днём воздух прогреется до +24…+29 °С.
Белгородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы. Следует закрыть окна и двери, выключить телевизор, компьютер и другие электроприборы. Также советуют держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев и неустойчивых конструкций.
В Белгороде в ночь на 11 августа будет облачно и дождливо. Температура до +19 °С. Днём +26 °С и дождь. Дождливая погода в областном центре будет и в субботу, 12 августа.