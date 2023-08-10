Как лежачим больным в Белгороде получить помощь на дому?

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Жительнице областного центра приходилось оплачивать возвращение своей лежачей из-за инсульта матери из больницы: скорая помощь только привозит больных в медицинские учреждения, но, как правило, не возвращает. А женщине периодически требуется специалист, чтобы поменять мочевой катетер.
Скорую вызываю, она отвозит в больницу, это бесплатно. А вот из больницы приходится своими силами, но она лежит. Приходится вызывать платную скорую, а это стоит 4,5 тыс. рублей. Мы живём рядом на Харгоре, но цена та же. Где взять такие деньги? Мы оказались не одни: перевезти лежачего больного — это проблема, привезти — тоже, за всё плати. Нет никаких льгот.
Ирина, белгородка
Найти решение помог губернатор. Он рассказал женщине, что в Белгороде такую услугу могут оказывать и на дому. Почему в больнице об этом белгородцам никто не сообщил раньше — загадка.
У нас порядка 25 человек по Белгороду, которые выходят на дом и меняют катетеры лежачим больным. Не нужно никуда ездить. Это делается через участкового терапевта: вы его приглашаете, он делает заключение и вызывает врача, который оказывает помощь на дому.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Лежачим больным, которые нуждаются в другой помощи медиков, также стоит вызвать терапевта. Если есть возможность оказать услуги в домашних условиях, ехать в больницу не придётся. Как быть в противном случае, глава региона не рассказал.