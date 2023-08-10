Как будут учиться школьники в Белгороде и всё ли хорошо с работой ДНД?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В мэрии Белгорода рассказали о режиме работы школ в новом учебном году. Окончательного решения по формату обучения детей в областном центре ещё нет, однако режим работы и проведения занятий уже известен.
Как точно дети будут учиться, решат 25 августа. При этом учтут оперативную обстановку. Расписание занятий пока ещё составляется. После того, как это сделают, расписание направят и родителям школьников, и педагогам. В каждой школе выберут вариант организации учебного процесса с учётом необходимых безопасных условий.
Также сообщается, что дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и отдельных дисциплин. При этом во внимание возьмут возможности каждого общеобразовательного учреждения.
Пока в школах определили потоковый режим работы. Он предполагает ступенчатое начало учебных занятий. При этом в школе может быть одновременно такое количество учащихся, которое вмещает укрытие.
Определили и нагрузку для детей. Например, у первоклассников максимум будет по четыре урока. У учащихся вторых-четвёртых классов — пять, пятых-шестых — шесть, у тех, кто старше, — семь.
Двоим раненным при обстреле Горьковского белгородцам сделали операции. О состоянии пострадавших сегодня, 10 июля, рассказал главврач горбольницы №2 Роман Проценко.
48-летний пациент находится в отделении травматологии и ортопедии в состоянии средней степени тяжести. У него множественные осколочные ранения стоп.
У второго 58-летнего пациента ситуация сложнее: он получил серьёзный перелом большой берцовой кости, осколочные ранения с повреждениями сосудов. Его тоже прооперировали, конечность позволили сохранить. Тем не менее он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.
Как отметил Проценко, прогнозы благоприятные. Однако лечение займёт продолжительное время. Раньше чем через месяц пациенты из больницы не выйдут.
Ранее сообщалось, что при обстреле Горьковского в Грайворонском горокруге повредило два частных дома и три машины. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Один местный житель погиб, ещё четверо человек получили ранения. Двоих пострадавших направили в Грайворонскую ЦРБ, но одного после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
У мэрии Белгорода не возникло претензий к дружинникам, в отличие от губернатора Вячеслава Гладкова. Глава региона утверждал, что бюджет следует направить на территориальную самооборону.
В горадминистрации пояснили, что никаких проверок не было. Ранее появилась информация о том, что в Белгороде проверяли работу добровольных народных дружин и выявили нарушения при распределении финансирования на поощрения — якобы деньги платили, а ДНД даже не дежурили. В мэрии это опровергли.
Чиновники уверяют, что никаких нарушений выявлено не было.