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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

Как будут учиться школьники в Белгороде и всё ли хорошо с работой ДНД?

Как будут учиться школьники в Белгороде и всё ли хорошо с работой ДНД?

10 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Стало известно, как будут учиться дети в Белгороде, мужчинам, пострадавшим при обстреле Горьковского, сделали операции, а у мэрии нет претензий к работе ДНД, в отличие от губернатора.

Учёба в школах

В мэрии Белгорода рассказали о режиме работы школ в новом учебном году. Окончательного решения по формату обучения детей в областном центре ещё нет, однако режим работы и проведения занятий уже известен.

Как точно дети будут учиться, решат 25 августа. При этом учтут оперативную обстановку. Расписание занятий пока ещё составляется. После того, как это сделают, расписание направят и родителям школьников, и педагогам. В каждой школе выберут вариант организации учебного процесса с учётом необходимых безопасных условий.

Также сообщается, что дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и отдельных дисциплин. При этом во внимание возьмут возможности каждого общеобразовательного учреждения.

Пока в школах определили потоковый режим работы. Он предполагает ступенчатое начало учебных занятий. При этом в школе может быть одновременно такое количество учащихся, которое вмещает укрытие.

Определили и нагрузку для детей. Например, у первоклассников максимум будет по четыре урока. У учащихся вторых-четвёртых классов — пять, пятых-шестых — шесть, у тех, кто старше, — семь.

Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде
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Помощь раненым

Двоим раненным при обстреле Горьковского белгородцам сделали операции. О состоянии пострадавших сегодня, 10 июля, рассказал главврач горбольницы №2 Роман Проценко.

48-летний пациент находится в отделении травматологии и ортопедии в состоянии средней степени тяжести. У него множественные осколочные ранения стоп.

У второго 58-летнего пациента ситуация сложнее: он получил серьёзный перелом большой берцовой кости, осколочные ранения с повреждениями сосудов. Его тоже прооперировали, конечность позволили сохранить. Тем не менее он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.

Как отметил Проценко, прогнозы благоприятные. Однако лечение займёт продолжительное время. Раньше чем через месяц пациенты из больницы не выйдут.

Ранее сообщалось, что при обстреле Горьковского в Грайворонском горокруге повредило два частных дома и три машины. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Один местный житель погиб, ещё четверо человек получили ранения. Двоих пострадавших направили в Грайворонскую ЦРБ, но одного после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

Двоим раненным при обстреле белгородцам сделали операции: один — в тяжёлом состоянии
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Проблемы с ДНД?

У мэрии Белгорода не возникло претензий к дружинникам, в отличие от губернатора Вячеслава Гладкова. Глава региона утверждал, что бюджет следует направить на территориальную самооборону.

В горадминистрации пояснили, что никаких проверок не было. Ранее появилась информация о том, что в Белгороде проверяли работу добровольных народных дружин и выявили нарушения при распределении финансирования на поощрения — якобы деньги платили, а ДНД даже не дежурили. В мэрии это опровергли.

Чиновники уверяют, что никаких нарушений выявлено не было.

У мэрии Белгорода, в отличие от губернатора, нет претензий к работе дружинников
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Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде
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