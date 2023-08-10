Как будут учиться школьники в Белгороде и всё ли хорошо с работой ДНД?

Ранее сообщалось, что при обстреле Горьковского в Грайворонском горокруге повредило два частных дома и три машины. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Один местный житель погиб, ещё четверо человек получили ранения. Двоих пострадавших направили в Грайворонскую ЦРБ, но одного после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.