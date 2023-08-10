«Их ущемляют во всём»: белгородка пожаловалась на условия отдыха детей в Ярославле

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
“Наши дети находятся в лагере в Ярославле, их ущемляют во всём. Нет горячей воды, питание среднее», — написала губернатору Инна. Белгородка также отметила, что дети посетили две экскурсии, но хорошо это или плохо, из сообщения непонятно. Женщина также спросила, финансирует ли Белгородская область отдых ребят. Но расходы здесь на том, кто принимает — Ярославской области.
Детей принимает правительство Ярославской области. Очень благодарен губернатору за то, что приняли наших детей. Большая часть — только благодарность, поэтому поручил заместителю губернатора Андрею Милёхину разобраться в этой ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
От жителей Белгородской области продолжают поступать жалобы на поездки их детей в другие регионы, правда, не всегда проблемы действительно есть. Так, губернатор отметил, что ранее претензий, связанных с отдыхом в Ярославле не поступало. А наоборот — благодарность.
Напомним, переживают за юных белгородцев и в Башкирии. Не нравятся родителям как санитарно-бытовые условия, так и дорога в Республику: согласно жалобам, дети едут больше суток в духоте без кондиционера и питаются лапшой быстрого приготовления.