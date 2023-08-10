«Их ущемляют во всём»: белгородка пожаловалась на условия отдыха детей в Ярославле

“Наши дети находятся в лагере в Ярославле, их ущемляют во всём. Нет горячей воды, питание среднее», — написала губернатору Инна. Белгородка также отметила, что дети посетили две экскурсии, но хорошо это или плохо, из сообщения непонятно. Женщина также спросила, финансирует ли Белгородская область отдых ребят. Но расходы здесь на том, кто принимает — Ярославской области.