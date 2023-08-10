Глава Белгородского района назвал «нюансы» отдыха детей в Башкирии

Напомним, в середине июля на условия отдыха белгородских детей в Башкирии губернатору жаловалась мама одного из юных белгородцев. Претензии касались санитарно-бытовых условий, и женщина требовала вернуть её ребёнка домой. На это Вячеслав Гладков ответил, что ранее на отдых в Башкирии никто не жаловался и отправил на место представителя областного правительства. Чем закончилось это проверочное путешествие, власти не сообщали.