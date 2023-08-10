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Глава Белгородского района назвал «нюансы» отдыха детей в Башкирии

Глава Белгородского района назвал «нюансы» отдыха детей в Башкирии

10 августа 2023, 16:18
Фото: 1MI
10 августа в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об условиях пути и отдыха детей, которые отправились в летний лагерь в Башкирии. По его словам, у них всё хорошо, но возникли некоторые нюансы в работе РЖД.
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Дети
Дети приехали, переночевали в гостинице, позавтракали — всё у них хорошо. На прямой связи с родителями находится начальник управления (образования Белгородского района — прим. ред.) Наталья Бозина. Были определённые нюансы по работе наших железных дорог, но всё решалось в оперативном режиме.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Чиновник подчеркнул, что обратный путь детей прорабатывается с таким расчётом, чтобы подобных «нюансов» больше не возникало. О чём именно идёт речь, Перцев не сообщил. При этом, согласно жалобам белгородцев в комментариях, «нюансы» заключаются в неработающем в поезде кондиционере и питании, которое состоит из «Ролтона», «Доширака» и консервов.

Фото: Скриншот ВК

Напомним, в середине июля на условия отдыха белгородских детей в Башкирии губернатору жаловалась мама одного из юных белгородцев. Претензии касались санитарно-бытовых условий, и женщина требовала вернуть её ребёнка домой. На это Вячеслав Гладков ответил, что ранее на отдых в Башкирии никто не жаловался и отправил на место представителя областного правительства. Чем закончилось это проверочное путешествие, власти не сообщали.

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#Артем Черненко#Дети#Башкирия#Владимир перцев#Общество#Железные дороги#Летний отдых#Путешествие
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