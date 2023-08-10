Гладков сообщил о завершении капремонта белгородской школы

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В селе Орлик Чернянского района завершился капитальный ремонт школы. В общеобразовательном учреждении поменяли кровлю, привели в порядок фасад, полностью отремонтировали внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации, всё оборудование и мебель.
«Уверен, что дети, которые придут 1 сентября и сядут за парты, не узнают свою школу и будут рады тем изменениям, которые сейчас есть», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.
В школе имеются мастерские для мальчиков, а девочки могут обучиться швейному и поварскому делу. Также в учреждении есть свой музей. Там выставят коллекции иконописи, этнографии, природы и образования, артефакты времён Великой Отечественной войны.
Трёхэтажное здание рассчитано на 308 мест. В общем специалисты отремонтировали более 8,4 тыс. квадратных метра площади, включая и местный детсад. Добавим, что в 2022 году сделали капремонт дошкольного учреждения. Там провели аналогичные работы.
Ранее глава региона проверил ход капремонта школ в Белгороде. В одном из учреждений недобросовестного подрядчика удалили с места работ. Планировалось выставлять финансовые претензии через суд. В целом же по школам работы велись согласно графику.