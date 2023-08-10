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Гладков сообщил о завершении капремонта белгородской школы

Гладков сообщил о завершении капремонта белгородской школы

10 августа 2023, 09:23
Фото: 1MI
Общеобразовательное учреждение капитально отремонтировали в селе Орлик Чернянского района. Там поменяли кровлю, привели в порядок фасад, поменяли всё оборудование и мебель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Орлик Чернянского района завершился капитальный ремонт школы. В общеобразовательном учреждении поменяли кровлю, привели в порядок фасад, полностью отремонтировали внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации, всё оборудование и мебель.

«Уверен, что дети, которые придут 1 сентября и сядут за парты, не узнают свою школу и будут рады тем изменениям, которые сейчас есть», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

В школе имеются мастерские для мальчиков, а девочки могут обучиться швейному и поварскому делу. Также в учреждении есть свой музей. Там выставят коллекции иконописи, этнографии, природы и образования, артефакты времён Великой Отечественной войны.

Трёхэтажное здание рассчитано на 308 мест. В общем специалисты отремонтировали более 8,4 тыс. квадратных метра площади, включая и местный детсад. Добавим, что в 2022 году сделали капремонт дошкольного учреждения. Там провели аналогичные работы.

Ранее глава региона проверил ход капремонта школ в Белгороде. В одном из учреждений недобросовестного подрядчика удалили с места работ. Планировалось выставлять финансовые претензии через суд. В целом же по школам работы велись согласно графику.

Гладков проверил капремонт школ в Белгороде: есть предложение делиться хорошим опытом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянский район#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Образование#Школа#Капремонт#Кровля#Фасад#Мебель#Мастерские#Детсад
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