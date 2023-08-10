Фёдор Емельяненко: Хочу подраться с Майком Тайсоном

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Фёдор Емельяненко захотел провести поединок с Майком Тайсоном. Боец заявил, что ему интересно попробовать заняться боксом.
«С ММА я закончил, никогда не вернусь, но я хочу попробовать себя в боксе, мне это интересно», — цитирует Емельяненко издание.
Также у бойца спросили, есть ли у него бой мечты для дебютного поединка в боксе. По словам бывшего чемпиона Pride, он видел бой Майка Тайсона с Роем Джонсом. Подраться ему было бы интересно с Тайсоном.
«Я хотел бы подраться. Разные истории про Майка ходят в России, время от времени выкладываются ролики, где он в хорошей форме, бьёт по лапам», — продолжил боец.
Также Емельяненко рассказал, что после последнего боя с Райаном Бейдером начал качаться, чтобы убрать проблемы, «повесить мышцы» на проблемные места.