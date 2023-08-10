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Белгородский боец Фёдор Емельяненко захотел провести бой против Майка Тайсона

Фёдор Емельяненко: Хочу подраться с Майком Тайсоном

10 августа 2023, 11:27
Фото: кадр из видео "Известий"

Белгородский боец Фёдор Емельяненко захотел провести бой против Майка Тайсона

Бывший чемпион Pride Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы попробовать заняться боксом. В качестве противника он бы выбрал Майка Тайсона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фёдор Емельяненко захотел провести поединок с Майком Тайсоном. Боец заявил, что ему интересно попробовать заняться боксом.

«С ММА я закончил, никогда не вернусь, но я хочу попробовать себя в боксе, мне это интересно», — цитирует Емельяненко издание.

Также у бойца спросили, есть ли у него бой мечты для дебютного поединка в боксе. По словам бывшего чемпиона Pride, он видел бой Майка Тайсона с Роем Джонсом. Подраться ему было бы интересно с Тайсоном.

«Я хотел бы подраться. Разные истории про Майка ходят в России, время от времени выкладываются ролики, где он в хорошей форме, бьёт по лапам», — продолжил боец.

Также Емельяненко рассказал, что после последнего боя с Райаном Бейдером начал качаться, чтобы убрать проблемы, «повесить мышцы» на проблемные места.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Россия#Фёдор Емельяненко#Майк Тайсон#Спорт#Бокс#ММА#Поединок
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