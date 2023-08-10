Фонд «Поколение» обновил автопарк двух пожарных частей Белгородской области

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Службам, стоящим на страже безопасности жителей области, были вручены ключи от двух автомобилей Lada Granta. Новая техника поступила в распоряжение пожарно-спасательных частей № 7 и № 48.
Новые автомобили позволят сотрудникам оперативно прибывать на места пожаров, а также эффективно решать задачи служебной деятельности. Это сделает подразделения противопожарной службы ещё мобильнее и эффективней,
— сказал начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.
Фонд «Поколение» и белгородских спасателей связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. С 2012 года фондом оказана помощь на сумму около 15 млн рублей. Было приобретено аварийно-спасательное и компьютерное оборудование, а также пункты связи.
Кроме того, закуплено порядка 20 автомобилей различного назначения, в том числе семь — для пожарно-спасательных гарнизонов Старого Оскола, включая и спецавтомобиль для взрывотехников. Так, в марте этого года окружное управление по делам ГО и ЧС пополнился новой «Ладой Грантой».
Фонд «Поколение» и МЧС во многом схожи — мы одними из первых приходим на помощь людям, максимально оперативно и в сложных жизненных ситуациях. Понимая специфику деятельности, вопреки всем обстоятельствам мы стараемся в приоритетном порядке помогать спасателям. Ведь, для нас главное — безопасность жителей Белгородской области,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.