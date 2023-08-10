Фонд «Поколение» обновил автопарк двух пожарных частей Белгородской области

Кроме того, закуплено порядка 20 автомобилей различного назначения, в том числе семь — для пожарно-спасательных гарнизонов Старого Оскола, включая и спецавтомобиль для взрывотехников. Так, в марте этого года окружное управление по делам ГО и ЧС пополнился новой «Ладой Грантой».