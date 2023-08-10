Чем закончилась поездка мэра Белгорода в Китай?

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Белгород и китайский город Дэчжоу стали побратимами. Соглашение между городами подписали мэры Валентин Демидов и Чжу Кайго. В планах — развивать социально-культурное и экономическое партнёрство. Более того, соглашение о сотрудничестве подписали также БелГУ и Дэчжоуский университет.
«Рад этому событию и уверен, что оно поспособствует общему процветанию наших городов и стран», — написал Демидов.
Градоначальник написал, что уже возвращается из своей рабочей поездки из Китая. Он пообещал позже подробнее рассказать о посещении научно-инновационного парка, центра управления транспортом, университета, нескольких производств и компании по переработке отходов.
О том, что в Белгород хотят привлечь китайские инвестиции, стало известно 8 августа. Тогда Демидов заявил о намерениях заключить соглашения.