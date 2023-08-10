Чем закончилась поездка мэра Белгорода в Китай?

Белгород и китайский город Дэчжоу стали побратимами. Соглашение между городами подписали мэры Валентин Демидов и Чжу Кайго. В планах — развивать социально-культурное и экономическое партнёрство. Более того, соглашение о сотрудничестве подписали также БелГУ и Дэчжоуский университет.