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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Валентин Демидов и Чжу Кайго

Чем закончилась поездка мэра Белгорода в Китай?

10 августа 2023, 14:22
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Валентин Демидов и Чжу Кайго

Белгород и Дэчжоу стали городами-побратимами

Китайский город Дэчжоу стал побратимом Белгорода. Соглашение подписали глава областного центра Валентин Демидов и мэр Дэчжоу Чжу Кайго. Об этом Демидов рассказал в своём Telegram-канале.

Белгород и китайский город Дэчжоу стали побратимами. Соглашение между городами подписали мэры Валентин Демидов и Чжу Кайго. В планах — развивать социально-культурное и экономическое партнёрство. Более того, соглашение о сотрудничестве подписали также БелГУ и Дэчжоуский университет.

«Рад этому событию и уверен, что оно поспособствует общему процветанию наших городов и стран», — написал Демидов.

Градоначальник написал, что уже возвращается из своей рабочей поездки из Китая. Он пообещал позже подробнее рассказать о посещении научно-инновационного парка, центра управления транспортом, университета, нескольких производств и компании по переработке отходов.

О том, что в Белгород хотят привлечь китайские инвестиции, стало известно 8 августа. Тогда Демидов заявил о намерениях заключить соглашения.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
В Белгород потекут китайские инвестиции
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