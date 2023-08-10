Белгородцы находят обломки после дневной работы ПВО

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Под Белгородом упала часть боеприпаса. Вероятно, это разгонный блок от ракет комплекса ПВО «Панцирь». Обнаружили его в Таврово-4. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Часть боеприпаса должны убрать оперативные службы.
О том, что в Белгородском районе сработала система ПВО, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, сбили беспилотник самолётного типа. О последствиях на земле информация не поступала. Громкие звуки местные жители услышали в районе 12:40.
Накануне ПВО сработала в Шебекинском горокруге. Сообщалось, что около 19:15 на подлёте к Шебекино российская система ПВО сбила воздушную цель. Какую именно, губернатор не уточнял. Обошлось без последствий.