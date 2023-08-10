Белгородцы находят обломки после дневной работы ПВО

О том, что в Белгородском районе сработала система ПВО, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, сбили беспилотник самолётного типа. О последствиях на земле информация не поступала. Громкие звуки местные жители услышали в районе 12:40.