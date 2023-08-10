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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Упавший после работы ПВО обломок

Белгородцы находят обломки после дневной работы ПВО

10 августа 2023, 12:07
Фото: Go31
Упавший после работы ПВО обломок
Обломок обнаружили в Таврово-4. Вероятно, это разгонный блок от ракет комплекса ПВО «Панцирь», пишет Go31.
Сюжет
Пво

Под Белгородом упала часть боеприпаса. Вероятно, это разгонный блок от ракет комплекса ПВО «Панцирь». Обнаружили его в Таврово-4. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Часть боеприпаса должны убрать оперативные службы.

О том, что в Белгородском районе сработала система ПВО, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, сбили беспилотник самолётного типа. О последствиях на земле информация не поступала. Громкие звуки местные жители услышали в районе 12:40.

Накануне ПВО сработала в Шебекинском горокруге. Сообщалось, что около 19:15 на подлёте к Шебекино российская система ПВО сбила воздушную цель. Какую именно, губернатор не уточнял. Обошлось без последствий.

Упавший после работы ПВО обломокУпавший после работы ПВО обломок
Упавший после работы ПВО обломокУпавший после работы ПВО обломок
Упавший после работы ПВО обломок
Фото: Go31
ПВО сработала под Белгородом: сбит беспилотник
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Таврово#Вячеслав Гладков#Пво#Происшествия#Таврово-4#Система ПВО#Боеприпас#Губернатор#Беспилотник#Воздушная цель#Спецоперация
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