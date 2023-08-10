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Published Сегодня, 14:48

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Белгородских педагогов просят подписать согласие на нахождение в школах

Белгородских педагогов просят подписать согласие на нахождение в школах

10 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
Учителям документ уже прислали. Его также могут раздать родителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».
Сюжет
Школы

Белгородских учителей просят подписать согласия на нахождение в школах. Пример документа появился в соцсетях. Помимо нахождения в школе, от педагогов требуется дать согласие на участие в дополнительных теоретических и практических занятиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения при угрозе возникновения ЧС.

Пока согласие раздают только учителям. Однако источник утверждает, что такие бумаги выдадут и родителям школьников. Это произойдёт после того, как им как подробно расскажут об условиях очной учёбы.

Сегодня в мэрии Белгорода рассказали о режиме работы школ в новом учебном году. Окончательного решения по формату обучения всё ещё нет, однако известен режим работы школ и проведения занятий. Необходимые решения примут 25 августа, исходя из оперативной обстановки.

Пока в школах определили потоковый режим работы, который предполагает ступенчатое начало учебных занятий. При этом предусмотрено одновременное нахождение в здании школы в одном потоке такого количества обучающихся, которое вмещает укрытие.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Школы#Образование#Согласие#Очное обучение#Дети#Учителя#Родители#Школьники#Учебный год
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