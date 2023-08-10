Белгородских педагогов просят подписать согласие на нахождение в школах

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Белгородских учителей просят подписать согласия на нахождение в школах. Пример документа появился в соцсетях. Помимо нахождения в школе, от педагогов требуется дать согласие на участие в дополнительных теоретических и практических занятиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения при угрозе возникновения ЧС.
Пока согласие раздают только учителям. Однако источник утверждает, что такие бумаги выдадут и родителям школьников. Это произойдёт после того, как им как подробно расскажут об условиях очной учёбы.
Сегодня в мэрии Белгорода рассказали о режиме работы школ в новом учебном году. Окончательного решения по формату обучения всё ещё нет, однако известен режим работы школ и проведения занятий. Необходимые решения примут 25 августа, исходя из оперативной обстановки.
Пока в школах определили потоковый режим работы, который предполагает ступенчатое начало учебных занятий. При этом предусмотрено одновременное нахождение в здании школы в одном потоке такого количества обучающихся, которое вмещает укрытие.