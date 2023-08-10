Белгородские власти ищут деньги на выплаты рабочим за восстановление Шебекино

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Белгородская область ищет деньги на выплаты строителям, которые занимаются восстановлением Шебекинского горокруга. Подрядчикам уже выплатили 200 млн рублей, которые брали в кредит. Осталось ещё около 700 млн рублей. Власти надеются на поддержку из федерального центра.
Во время прямого эфира 9 августа к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка и поинтересовалась, когда заплатят рабочим за восстановление Новой Таволжанки и округа в целом. Глава региона ответил, что выплачена пока неполная сумма. Речь как раз о вышеупомянутых 200 млн рублей.
По выполненным работам требуется порядка 700 млн рублей. Занимаемся сейчас с отраслевыми министерствами федеральными. Надеюсь, что в ближайшее время мы эти обещания выполним и деньги заплатим. Обещание давал лично я. Надеюсь, что решение уже будет на этой неделе — то есть четверг–пятница.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее белгородцы жаловались на процесс восстановления домов в Новой Таволжанке. Тогда к Гладкову обратилась жительница региона и рассказала, что работы идут слишком медленно. Она поинтересовалась, зачем «понабрали алкашей каких-то». Со слов женщины, в доме её матери уже долгое время не могут восстановить крышу. Главу региона обращение удивило. Он отметил, что к работе строителей относится с уважением, так как они работают без выходных. Более того, за выполненные работы они пока не получали денег.
Это далеко не первая жалоба по восстановлению жилья от белгородцев. 13 июля под обстрел попал хутор Валковский в Белгородском районе. Там сильно пострадал дом: пробило крышу, выбило окна. Тогда же сообщалось, что оперативные службы выехали на место. 15 июля местная жительница написала, что якобы «никто даже и не выехал». Глава района Владимир Перцев утверждал, что подрядчик закрыл контур 14 июля. Но белгородка с чиновником не согласилась: «Приехали, шёл ливень, они постояли — и уехали». Ответа от Перцева женщина на тот момент так и не получила.
В областном правительстве ранее сообщили, что с февраля в регионе привели в порядок почти 4 тыс. жилых домов и квартир, которые получили повреждения в результате атак ВСУ. Всего же за это время в Белгородской области пострадали 7,5 тыс. жилых помещений. За неделю в регионе восстановили 221 пострадавшее жильё. Статистика была актуальна по состоянию на 1 августа.
Что касается Шебекинского горокруга, то восстановления требовали не только жилые дома, но и предприятия. В Шебекино, например, к 31 июля уже открылось большинство крупных предприятий. 27 из 30 крупных и средних предприятий начали свою работу, в том числе молокозавод.