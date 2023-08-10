Белгородские власти ищут деньги на выплаты рабочим за восстановление Шебекино

Ранее белгородцы жаловались на процесс восстановления домов в Новой Таволжанке. Тогда к Гладкову обратилась жительница региона и рассказала, что работы идут слишком медленно. Она поинтересовалась, зачем «понабрали алкашей каких-то». Со слов женщины, в доме её матери уже долгое время не могут восстановить крышу. Главу региона обращение удивило. Он отметил, что к работе строителей относится с уважением, так как они работают без выходных. Более того, за выполненные работы они пока не получали денег.