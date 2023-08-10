Белгородские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним — это может быть смертельно опасно, а сообщить в энергокомпанию или МЧС. О повреждении энергообъектов и нарушениях энергоснабжения информировать по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.