Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Белгородские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

Белгородские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

10 августа 2023, 14:55
По прогнозу завтра, 11 августа, на территории Белгородской области ожидается ухудшение погоды: дожди, грозы, град, ветер с порывами до 18 м/с. Энергетики Белгородэнерго готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.

К оперативному реагированию могут быть привлечены 277 бригад в составе 1209 человек и 602 единицы техники, в том числе 146 специализированной. В распоряжении филиала находится 207 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 28,9 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В Белгородэнерго работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, ЕДДС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним — это может быть смертельно опасно, а сообщить в энергокомпанию или МЧС. О повреждении энергообъектов и нарушениях энергоснабжения информировать по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.

Читайте также:
Студенческий энергетический отряд помогает готовить электросетевой комплекс к зимеРуководитель Белгородэнерго встретился с главами и коллективами подразделений филиалаК 18: 00 восстановлено электроснабжение 80% пострадавших от непогоды потребителей
#Белгородская область#Белгородэнерго#Непогода#Белгород#Дожди#Ветер#Электроснабжение#Артем Черненко
Подпишитесь
Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде
Сегодня, 14:01
Белгородских педагогов просят подписать согласие на нахождение в школах
Сегодня, 14:48
Двоим раненным при обстреле белгородцам сделали операции: один — в тяжёлом состоянии
Сегодня, 10:38
Белгородские власти ищут деньги на выплаты рабочим за восстановление Шебекино
Сегодня, 12:25
«Орлёнка» расчленили: из-за чего судились цемзавод в Белгороде и министерство Крыма
Сегодня, 14:21
Студенческий энергетический отряд помогает готовить электросетевой комплекс к зиме
Сегодня, 11:50