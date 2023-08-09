Жара, гроза и дожди ожидают белгородцев в четверг

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Синоптики снова обещают грозу в Белгородской области. В четверг, 10 августа, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер северной четверти ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +11…+16 °С. В светлое время суток потеплеет до +26…+31 °С.
В Белгороде ночью будет малооблачно, без осадков. Температура — до +14 °С. В дневное время в областном центре небольшой дождь и +28 °С. Дождливая погода сохранится как минимум до субботы, 12 августа. С 13 августа в Белгороде тепло и без осадков.
7 августа, напомним, после сильной жары на регион обрушились дождь и сильный ветер. В Белгородском районе повалило 44 дерева, повреждения получили хозпостройки и дом, оборвало ЛЭП. Разбушевалась стихия также в Шебекинском округе, Волоконовском, Краснояружском и Борисовском районах.