Жара, гроза и дожди ожидают белгородцев в четверг

В Белгороде ночью будет малооблачно, без осадков. Температура — до +14 °С. В дневное время в областном центре небольшой дождь и +28 °С. Дождливая погода сохранится как минимум до субботы, 12 августа. С 13 августа в Белгороде тепло и без осадков.