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Жара, гроза и дожди ожидают белгородцев в четверг

9 августа 2023, 11:57
Фото: 1MI

Гроза вернётся в Белгородскую область

Синоптики обещают днём 10 августа кратковременные дожди и грозы. При этом будет жарко. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Синоптики снова обещают грозу в Белгородской области. В четверг, 10 августа, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер северной четверти ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +11…+16 °С. В светлое время суток потеплеет до +26…+31 °С.

В Белгороде ночью будет малооблачно, без осадков. Температура — до +14 °С. В дневное время в областном центре небольшой дождь и +28 °С. Дождливая погода сохранится как минимум до субботы, 12 августа. С 13 августа в Белгороде тепло и без осадков.

7 августа, напомним, после сильной жары на регион обрушились дождь и сильный ветер. В Белгородском районе повалило 44 дерева, повреждения получили хозпостройки и дом, оборвало ЛЭП. Разбушевалась стихия также в Шебекинском округе, Волоконовском, Краснояружском и Борисовском районах.

Дом и хозпостройки пострадали, упали 44 дерева: последствия непогоды под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Гроза#Дожди#МЧС#Ветер#Осадки
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