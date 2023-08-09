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За нарушителями парковки в Белгороде усилили контроль

9 августа 2023, 10:39
Фото: 1MI
В областном центре запустили дополнительные комплексы фиксации нарушений, сообщает Центр организации дорожного движения.

Контроль за нарушителями парковки в Белгороде усилили. На улично-дорожной сети города запустили дополнительные комплексы фиксации нарушений.

Они появились на парковке в районе дома №18 по Гражданскому проспекту и в районе зданий №111, 111а и 113 по проспекту Богдана Хмельницкого. Здесь будут фиксировать нарушения способа постановки транспорта на парковку и запретов на остановку. Это необходимо для обеспечения пропускной способности отдельных участков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде изменили список платных парковок. В число территориальных зон организации плоскостных парковок добавили зону № 213 на Гражданском проспекте, 59а. Туда вошли несколько домов на улице Победы, Попова, Чумичова и на Гражданском проспекте, 53.

В июле около дворца спорта «Спартак» появилась первая парковка Kiss&Go («целуй и беги»). Это быстрая стоянка, позволяющая высадить или забрать пассажира и сразу же покинуть площадку.

Фото: ЦОДД
Что изменилось в системе платных парковок Белгорода?
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Город#Парковки#Контроль#Нарушения#Пробки
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