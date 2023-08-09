За нарушителями парковки в Белгороде усилили контроль

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
Контроль за нарушителями парковки в Белгороде усилили. На улично-дорожной сети города запустили дополнительные комплексы фиксации нарушений.
Они появились на парковке в районе дома №18 по Гражданскому проспекту и в районе зданий №111, 111а и 113 по проспекту Богдана Хмельницкого. Здесь будут фиксировать нарушения способа постановки транспорта на парковку и запретов на остановку. Это необходимо для обеспечения пропускной способности отдельных участков.
Ранее сообщалось, что в Белгороде изменили список платных парковок. В число территориальных зон организации плоскостных парковок добавили зону № 213 на Гражданском проспекте, 59а. Туда вошли несколько домов на улице Победы, Попова, Чумичова и на Гражданском проспекте, 53.
В июле около дворца спорта «Спартак» появилась первая парковка Kiss&Go («целуй и беги»). Это быстрая стоянка, позволяющая высадить или забрать пассажира и сразу же покинуть площадку.