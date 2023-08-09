За нарушителями парковки в Белгороде усилили контроль

Они появились на парковке в районе дома №18 по Гражданскому проспекту и в районе зданий №111, 111а и 113 по проспекту Богдана Хмельницкого. Здесь будут фиксировать нарушения способа постановки транспорта на парковку и запретов на остановку. Это необходимо для обеспечения пропускной способности отдельных участков.