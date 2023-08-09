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В расходы на стройку детсада под Белгородом забыли включить 100 млн рублей

9 августа 2023, 18:15
Фото: Bel.ru
Сегодня, 9 августа, в ходе прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о переносе сроков сдачи детского сада в микрорайоне Новосадовый-26 под Белгородом с сентября на декабрь 2023 года. Причина — в некачественной проектно-сметной документации.

«Вы говорили, что детский сад в микрорайоне Новосадовый-26 будет сдан в первой декаде сентября. Сейчас выясняется, что это ложь, и всё переносится на декабрь текущего года. Как это понимать?» — спросила губернатора белгородка Елена.

Вячеслав Гладков ответил, что не назвал бы это ложью, но Елену и её детей, действительно, подставили. И взял вину за случившееся на себя, так как губернатор, по его мнению, должен отвечать за свои слова.

Первоначально слышал о том, что есть проблема с качеством работ, оказалось, что вопрос в плохой проектно-сметной документации, которая не в полном объёме обеспечивала сдачу в нормативном состоянии детский сад. Допустить некачественную стройку мы не можем, требуется около 100 млн рублей, вопросы по финансированию решены. И мне, конечно, очень неприятно говорить о том, что мы свои обещания не выполнили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона рассказал, что сроки сдачи детского сада, который строится за счёт областного бюджета, смещаются с сентября на декабрь 2023 года — раньше достроить объект не получится.

На данный момент в Белгородской области строится и ремонтируется около 200 объектов, и пять из них — проблемные.

Напомним, в микрорайоне Новосадовый-26 под Белгородом строится детский сад на 220 мест. Также беспокойство Вячеслава Гладкова вызывает ход строительства школы в микрорайоне Стрелецкое-23 на 750 мест. Сдать её планируют к концу 2024 года, но уже сейчас есть риск не уложиться в намеченные планы.

Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе
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#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Новосадовый#Белгородский район#Детсад#Капремонт#Проектно-сметная документация#Город#Срыв сроков
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