В расходы на стройку детсада под Белгородом забыли включить 100 млн рублей

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
«Вы говорили, что детский сад в микрорайоне Новосадовый-26 будет сдан в первой декаде сентября. Сейчас выясняется, что это ложь, и всё переносится на декабрь текущего года. Как это понимать?» — спросила губернатора белгородка Елена.
Вячеслав Гладков ответил, что не назвал бы это ложью, но Елену и её детей, действительно, подставили. И взял вину за случившееся на себя, так как губернатор, по его мнению, должен отвечать за свои слова.
Первоначально слышал о том, что есть проблема с качеством работ, оказалось, что вопрос в плохой проектно-сметной документации, которая не в полном объёме обеспечивала сдачу в нормативном состоянии детский сад. Допустить некачественную стройку мы не можем, требуется около 100 млн рублей, вопросы по финансированию решены. И мне, конечно, очень неприятно говорить о том, что мы свои обещания не выполнили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона рассказал, что сроки сдачи детского сада, который строится за счёт областного бюджета, смещаются с сентября на декабрь 2023 года — раньше достроить объект не получится.
На данный момент в Белгородской области строится и ремонтируется около 200 объектов, и пять из них — проблемные.
Напомним, в микрорайоне Новосадовый-26 под Белгородом строится детский сад на 220 мест. Также беспокойство Вячеслава Гладкова вызывает ход строительства школы в микрорайоне Стрелецкое-23 на 750 мест. Сдать её планируют к концу 2024 года, но уже сейчас есть риск не уложиться в намеченные планы.