В карьере СГОКа перенесли железнодорожную станцию «Западная»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Мера связана с развитием горных работ в северо-западном направлении. Все работы по переключению железнодорожной станции в новое положение провели в течение четырех суток без остановки производства.
— Железнодорожная станция «Западная» расположена на верхних горизонтах карьера Стойленского ГОКа. Этот узел распределяет транспортные потоки по перевозке скальной и рыхлой вскрыши. Сейчас участок попадает под отработку, поэтому те направления, по которым осуществляется движение горных работ, необходимо было перенести в другое место, — комментирует начальник цеха железнодорожного транспорта СГОКа Константин Красичков.
При переносе учли все предложения специалистов цеха железнодорожного транспорта — добавили стрелочные переводы, уложили дополнительные пути, чтобы увеличить пропускную способность. В общей сложности уложили 7,5 км рельсошпальной решетки и 19 стрелочных переводов.
На площадке установили новые модульные вагончики для работников участка СЦБ и дежурных по станции. Вагончики оборудованы всем необходимым для комфортной работы. В помещениях установлены кондиционеры, обогреватели, подведена вода и оборудованы санузлы.
Интересный факт: станция «Западная введена в эксплуатацию 25 июля 1983 года. Это первая железнодорожная станция в карьере СГОКа, где движение поездов начали осуществлять с помощью автоматики и телемеханики.