Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

В карьере СГОКа перенесли железнодорожную станцию «Западная»

9 августа 2023, 13:30
В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) завершили перенос железнодорожной станции «Западная» на расстояние около 200 метров относительно старого расположения.

Мера связана с развитием горных работ в северо-западном направлении. Все работы по переключению железнодорожной станции в новое положение провели в течение четырех суток без остановки производства.

— Железнодорожная станция «Западная» расположена на верхних горизонтах карьера Стойленского ГОКа. Этот узел распределяет транспортные потоки по перевозке скальной и рыхлой вскрыши. Сейчас участок попадает под отработку, поэтому те направления, по которым осуществляется движение горных работ, необходимо было перенести в другое место, — комментирует начальник цеха железнодорожного транспорта СГОКа Константин Красичков.

При переносе учли все предложения специалистов цеха железнодорожного транспорта — добавили стрелочные переводы, уложили дополнительные пути, чтобы увеличить пропускную способность. В общей сложности уложили 7,5 км рельсошпальной решетки и 19 стрелочных переводов.

На площадке установили новые модульные вагончики для работников участка СЦБ и дежурных по станции. Вагончики оборудованы всем необходимым для комфортной работы. В помещениях установлены кондиционеры, обогреватели, подведена вода и оборудованы санузлы.

Интересный факт: станция «Западная введена в эксплуатацию 25 июля 1983 года. Это первая железнодорожная станция в карьере СГОКа, где движение поездов начали осуществлять с помощью автоматики и телемеханики.

Читайте также:
На СГОКе выбрали лучшего машиниста тепловозаИзвестные старооскольские художники нарисовали производственные пейзажи СГОКаНа СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащения
#Артем Черненко#Сгок#Стойленский ГОК#Нлмк#Железнодорожная станция#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
Сегодня, 14:58
Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой
Сегодня, 15:41
«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
Сегодня, 15:28
Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!
Сегодня, 14:49
Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
Сегодня, 13:38
Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?
Сегодня, 14:08