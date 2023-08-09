В Белгородской области упал неустановленный объект — пострадал мужчина

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Рано утром 9 августа в Белгородской области упал неустановленный объект. Есть пострадавший. ЧП произошло в Колотиловке Краснояружского района в 7:30.
Из-за падения неизвестного объекта загорелся сенник во дворе частного дома. Пострадал мужчина: у него осколочное ранение стопы. Медики помогли ему, но от госпитализации он отказался.
На месте происшествия работают оперативные службы, заверил губернатор.
Напомним, что 7 августа Белгородскую область атаковали четыре беспилотника. Один из них сбили на подлёте к Белгороду. Пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили крыши трёх частных домов.