Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Изображение материала

В Белгородской области упал неустановленный объект — пострадал мужчина

9 августа 2023, 05:56
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ЧП в Колотиловке

Губернатор Гладков сообщил о ЧП в Колотиловке Белгородской области

Происшествие случилось в Колотиловке. Падение неизвестного объекта привело к пожару на территории частного домовладения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Рано утром 9 августа в Белгородской области упал неустановленный объект. Есть пострадавший. ЧП произошло в Колотиловке Краснояружского района в 7:30.

Из-за падения неизвестного объекта загорелся сенник во дворе частного дома. Пострадал мужчина: у него осколочное ранение стопы. Медики помогли ему, но от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают оперативные службы, заверил губернатор.

Напомним, что 7 августа Белгородскую область атаковали четыре беспилотника. Один из них сбили на подлёте к Белгороду. Пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили крыши трёх частных домов.

Беспилотник упал на территории монастыря в приграничье: пострадал ребёнок
Узнать подробнее
Читайте также:
Школа, МКД, частные дома и авто пострадали от разгула стихии в Белгородской областиПострадавшие дома и пожар в поле: последствия обстрелов Белгородской областиГладков подтвердил информацию о пострадавших в комбайне белгородцах
#Инна Рогова#Приграничье#Чп#Пострадавший#Раненый#Неустановленный объект#Падение#Сенник#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Колотиловка#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгородские дети попали в изолятор в крымском лагере «Мультфильм»
Вчера, 18:47
«Экс-директора и глава депстроя завели ситуацию в тупик»: Гладков — о Новой жизни
Вчера, 15:21
С белгородцев собирают деньги для бомбоубежища в школе
Вчера, 17:02
«Потрясло всю страну»: Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном
Вчера, 17:34
В Шебекино утонул пропавший мальчик
Вчера, 19:26