В Белгородской области сотрудников администраций направляют на уборку Мурома

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
«Почему люди должны рисковать своими жизнями? Прошу приостановить данную деятельность до стабилизации обстановки», — написала губернатору белгородка.
Вячеслав Гладков ответил, что территория Белгородской области обстреливается уже 1,5 года, но остановить работы по восстановлению разрушенных домов власти не могут — нужно максимально быстро помочь всем, кто попал в беду. Но подчеркнул, что, если женщина боится за свою жизнь, никто не вправе заставить её ехать на эту уборку.
Под выстрелы точно никто никого не гонит. А самое главное — никто никого заставить не может. Поэтому, если есть переживания, вы спокойно говорите об этом своим руководителям, которые привлекают вас в рамках своих должностных полномочий к этой работе, и остаётесь на своём рабочем месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона рассказал, что сейчас все районы области участвуют в восстановлении и Мурома, и Новой Таволжанки, и Шебекино.
Напомним, в конце июля глава администрации Муромского сельского поселения Галина Руденко лично вышла таскать брёвна распиленных деревьев и приводить в порядок территорию села, а её муж в этом время косил траву.