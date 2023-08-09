Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Изображение материала

В Белгородской области сотрудников администраций направляют на уборку Мурома

9 августа 2023, 18:51
Фото: Midjourney
9 августа в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение белгородки Лилии, которая работает в администрации сельского поселения. Она рассказала, что её и её коллег направляют на уборку территории Муромского сельского поселения, которая регулярно обстреливается.
Сюжет
СВО

«Почему люди должны рисковать своими жизнями? Прошу приостановить данную деятельность до стабилизации обстановки», — написала губернатору белгородка.

Вячеслав Гладков ответил, что территория Белгородской области обстреливается уже 1,5 года, но остановить работы по восстановлению разрушенных домов власти не могут — нужно максимально быстро помочь всем, кто попал в беду. Но подчеркнул, что, если женщина боится за свою жизнь, никто не вправе заставить её ехать на эту уборку.

Под выстрелы точно никто никого не гонит. А самое главное — никто никого заставить не может. Поэтому, если есть переживания, вы спокойно говорите об этом своим руководителям, которые привлекают вас в рамках своих должностных полномочий к этой работе, и остаётесь на своём рабочем месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона рассказал, что сейчас все районы области участвуют в восстановлении и Мурома, и Новой Таволжанки, и Шебекино.

Напомним, в конце июля глава администрации Муромского сельского поселения Галина Руденко лично вышла таскать брёвна распиленных деревьев и приводить в порядок территорию села, а её муж в этом время косил траву.

Глава Мурома лично вышла таскать брёвна в приграничном селе
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском приграничье установили доску в память о погибшем на СВО депутате«Врага лучше бить на Украине»: Кадыров — о работе «Ахмата» в белгородском приграничье
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков#СВО#Общество#Приграничье#Жалоба Гладкову#Обстрелы#Работы
Подпишитесь
Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
Сегодня, 14:58
Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой
Сегодня, 15:41
«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
Сегодня, 15:28
Детей пустят в белгородские школы с письменного согласия родителей
Сегодня, 18:36
Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
Сегодня, 13:38
Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?
Сегодня, 14:08