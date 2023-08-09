В Белгородской области сотрудников администраций направляют на уборку Мурома

Вячеслав Гладков ответил, что территория Белгородской области обстреливается уже 1,5 года, но остановить работы по восстановлению разрушенных домов власти не могут — нужно максимально быстро помочь всем, кто попал в беду. Но подчеркнул, что, если женщина боится за свою жизнь, никто не вправе заставить её ехать на эту уборку.