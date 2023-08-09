В Белгороде удлиняют велолыжероллерную трассу «Олимпия»

В последний раз мы писали об «Олимпии» в марте этого года — тогда белгородцы жаловались на плохое состояние дороги, которая ведёт к велолыжероллерной трассе. На дороге были ямы, а бордюрный камень в некоторых местах полностью развалился. В мэрии тогда пообещали исправить ситуацию.