В Белгороде удлиняют велолыжероллерную трассу «Олимпия»

Posted Сегодня, 21:34
Published Сегодня, 21:34
Modified Сегодня, 21:34
Updated Сегодня, 21:34
В 2023 году лыжероллерную трассу «Олимпия» в микрорайоне «Новый-2» ждёт ряд изменений, над ними работают уже сейчас. Так, должно завершиться строительство водоотводного лотка с устройством решёток — это даст возможность увеличить площадь оснежения трассы в 3,33 км.
Помимо водоотвода, в этом году появится дополнительный участок трассы в 1,7 км: таким образом протяжённость велолыжероллерной дороги составит 5 км. Также строители уже завершают «привязку» небольших модульных домов и административно-бытового блока. В домах будут размещать лыжников, приезжающие на соревнования. Главным требованием при проектировании ставится сохранение лесного массива и «максимальная разумность» при строительстве.
У нас нет задачи проводить здесь масштабные чемпионаты. Наша основная задача — создать условия для семейного отдыха, физкультуры и занятий лыжным спортом, в первую очередь, для детей и подростков.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В последний раз мы писали об «Олимпии» в марте этого года — тогда белгородцы жаловались на плохое состояние дороги, которая ведёт к велолыжероллерной трассе. На дороге были ямы, а бордюрный камень в некоторых местах полностью развалился. В мэрии тогда пообещали исправить ситуацию.