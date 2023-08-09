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В Белгороде удлиняют велолыжероллерную трассу «Олимпия»

8 августа 2023, 21:34
Фото: 1MI
О ходе обустройства трассы сообщили в правительстве Белгородской области. Проверил проведение работ губернатор Вячеслав Гладков.

В 2023 году лыжероллерную трассу «Олимпия» в микрорайоне «Новый-2» ждёт ряд изменений, над ними работают уже сейчас. Так, должно завершиться строительство водоотводного лотка с устройством решёток — это даст возможность увеличить площадь оснежения трассы в 3,33 км.

Помимо водоотвода, в этом году появится дополнительный участок трассы в 1,7 км: таким образом протяжённость велолыжероллерной дороги составит 5 км. Также строители уже завершают «привязку» небольших модульных домов и административно-бытового блока. В домах будут размещать лыжников, приезжающие на соревнования. Главным требованием при проектировании ставится сохранение лесного массива и «максимальная разумность» при строительстве.

У нас нет задачи проводить здесь масштабные чемпионаты. Наша основная задача — создать условия для семейного отдыха, физкультуры и занятий лыжным спортом, в первую очередь, для детей и подростков.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В последний раз мы писали об «Олимпии» в марте этого года — тогда белгородцы жаловались на плохое состояние дороги, которая ведёт к велолыжероллерной трассе. На дороге были ямы, а бордюрный камень в некоторых местах полностью развалился. В мэрии тогда пообещали исправить ситуацию.

«В упор не видят разруху». Белгородцы недовольны состоянием дороги к «Олимпии»
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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Город#Олимпия#Лыжевелороллерная трасса Олимпия#Белгород#Вячеслав Гладков
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