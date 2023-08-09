Уход Будлова и депутаты с судимостью: о чём ещё говорили белгородцы 9 августа?

Следком предъявил обвинения жителю региона 8 августа. Его обвиняют непосредственно в убийстве и изнасиловании. Мужчину задержали 7 августа. Сообщалось, что он может быть психически нездоров. Более того, сам задержанный утверждал, что на момент совершения преступления был пьян, а подтолкнуло его к насилию «отсутствие внимания от женщин».