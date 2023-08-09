Уход Будлова и депутаты с судимостью: о чём ещё говорили белгородцы 9 августа?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов уволился из правительства Белгородской области. Чиновник работал в команде главы региона Вячеслава Гладкова 2,5 года. На сайте регионального правительства уже убрали имя чиновника.
Вскоре Будлов и сам подтвердил информацию местным СМИ. Сообщается, что он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу за пределами региона.
Иван Будлов ранее стал 36-м в рейтинге самых влиятельных людей Белгородской области.
В феврале 2021 года Гладков назначил чиновника референтом губернатора. До этого господин Будлов работал в Генпрокуратуре РФ.
42-летнего жителя Белгородской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы, заключили под стражу. На избрании такой меры пресечения настаивало следствие. Суд требования следователя удовлетворил.
4 августа в Разумном мужчина напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Он изнасиловал её, а затем задушил. Фигурант дела испугался, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы.
Вскоре мужчину задержали. Он признал свою вину и подтвердил обстоятельства произошедшего в ходе следственного эксперимента. Ранее делом об убийстве школьницы заинтересовались в федеральном следкоме. Доклад уже представили главе СКР Александру Бастрыкину. Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Следком предъявил обвинения жителю региона 8 августа. Его обвиняют непосредственно в убийстве и изнасиловании. Мужчину задержали 7 августа. Сообщалось, что он может быть психически нездоров. Более того, сам задержанный утверждал, что на момент совершения преступления был пьян, а подтолкнуло его к насилию «отсутствие внимания от женщин».
СК также поделился видео следственного эксперимента, на котором обвиняемый рассказал, как всё произошло.
На выборы в Белгородской области зарегистрировались 47 кандидатов с судимостью. Трое из них хотят попасть в белгородский горсовет.
В валуйский совет депутатов планирует попасть один ранее судимый. Депутатами в Грайворонском и Яковлевском горокругах хотят стать по двое таких кандидатов. Все они имеют погашенные судимости. Отметим, что заявки подавали кандидаты в десяти районах области.
У белгородцев есть право регистрироваться на выборы, даже если они имеют судимость. Они имеют полное законное право избираться депутатами. Однако это касается только тех, у кого эта судимость погашена.