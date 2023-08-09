Участники «Арматы» в Красногвардейском районе получили форму от фонда «Поколение»

В этом году запланировано уже 47 смен для более семи тысяч участников — это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Сборы проходят на семи площадках в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах и в Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах.