Участники «Арматы» в Красногвардейском районе получили форму от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
С 24 июня открылась первая смена «Арматы» на площадке в Красногвардейском районе. Всего ожидается пять смен. Сейчас в сборах участвуют юноши из Корочанского района, а в следующей смене будут участвовать девушки.
«На территории нашего района впервые проходят военно-исторические сборы. Белгородская земля знает много исторических событий, трепетно хранит военную история. В этом году мы отметили 80-летие освобождения и нашего района, и легендарного сражения на Прохоровском поле. Мы — поколение славных воинов. Я уверена, что вы справитесь со всеми трудностями, достойнее пройдёте все испытания, ощутите чувство товарищества»,
— поприветствовала участников сборов глава районной администрации Анна Куташова.
Сейчас смена проходит в новых маскхалатах, которые приобретены на средства фонда Андрея Скоча. Всего было поставлено 150 комплектов.
«Мы более 20 лет поддерживаем военно-патриотическое воспитание молодёжи, в частности, при поддержке фонда появилось и успешно функционирует самое большое подобное объединение в регионе — ВПО „Поколение“. Уверен, что многие участники „Арматы“ пополнят ряды этого военно-патриотического объединения. По обращению района, мы приобрели новую форму. Это крайне важно, чтобы родители не несли дополнительных финансовых затрат, отправляя своих детей на сборы»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Военно-исторические сборы «Армата» стартовали как пилотный проект министерства по делам молодёжи Белгородской области в 2022 году. В прошлом году «Армата» проходила на одной площадке и за восемь смен охватила 2 200 участников. Проект вызвал большой интерес со стороны ребят и их родителей, после чего было принято решение существенно увеличить масштабы сборов.
В этом году запланировано уже 47 смен для более семи тысяч участников — это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Сборы проходят на семи площадках в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах и в Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах.
В палаточном лагере на 5 дней собираются ученики 8-10 классов школ, а также студенты колледжей и техникумов, пожелавшие на собственном опыте узнать, как это жить по армейскому уставу — ходить в караулы, дежурить на кухне, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы.
Ребята проходят экспресс-курс обучения по военно-медицинской, тактической, радиационно-химической, строевой и физической подготовке, учатся стрелять из лазерного и пневматического оружия. В этом году, кроме того, идёт изучение новых дисциплин: правила оказания первой доврачебной помощи, основы безопасности и жизнедеятельности, правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, пилотирование БПЛА, ориентирование, топография, «спасение на воде», где каждый курсант учится преодолевать водные преграды самостоятельно и при необходимости оказывать помощь своему товарищу.
Все занятия проводят инструкторы с реальным боевым опытом, среди которых ветераны воинской службы и правоохранительных органов, участники СВО, удостоенные государственных наград. Все они прошли педагогическую подготовку.