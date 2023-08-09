Теперь по частям? Гостиницу комплекса «Белогорье» Яны Хтей выставили на продажу

Гостиницу комплекса «Белогорье» продают за 240 млн рублей

Изначально весь комплекс планировали продать за 300 млн рублей. В него входят в том числе гостиница, бассейн, ресторан, летнее кафе. Объявление публиковали ещё в 2021 году. Однако в новом указана стоимость 240 млн рублей — судя по всему, только за здание гостиницы. Информацию публикует «Авито».