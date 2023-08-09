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Теперь по частям? Гостиницу комплекса «Белогорье» Яны Хтей выставили на продажу

9 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI

Гостиницу комплекса «Белогорье» продают за 240 млн рублей

Изначально весь комплекс планировали продать за 300 млн рублей. В него входят в том числе гостиница, бассейн, ресторан, летнее кафе. Объявление публиковали ещё в 2021 году. Однако в новом указана стоимость 240 млн рублей — судя по всему, только за здание гостиницы. Информацию публикует «Авито».

В Сети появилось объявление о продаже помещения в 2936,1 м² на территории гостиничного комплекса «Белогорье». Цена вопроса — 240 млн рублей. Речь идёт, судя по метражу, только о здании гостиницы.

Помимо этого, в объявлении указано, что в комплекс входят в том числе бассейн, ресторан, спортивная база, беседки, летнее кафе. Гостиничный комплекс был основан в 2001 году, расположен он на берегу Белгородского водохранилища на улице Песчаной.

Отметим, что в 2021 году появилось объявление о продаже комплекса за 300 млн рублей.

Напомним, что имущество принадлежит дочери Геннадия Шипулина и жене депутата и бывшего спортдиректора волейбольного клуба «Белогорье» Яне Хтей.

Тем временем в Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимость. Владельцы пытались продать офисы, торговые площади, помещения под общепит и свободного назначения и даже готовый бизнес.

Гостиничный комплекс "Белогорье" Гостиничный комплекс "Белогорье"
Гостиничный комплекс "Белогорье" Гостиничный комплекс "Белогорье"
Гостиничный комплекс "Белогорье"
Фото: "Яндекс. Недвижимость"/"Авито"
Дочь Геннадия Шипулина продаёт гостиничный комплекс «Белогорье» за 300 млн рублей
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#Белгородская область#Белгород#Яна Хтей#Геннадий Шипулин#Недвижимость#Гостиничный комплекс#Белогорье#Гостиница#Наталья Корявых#Общество
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