Теперь по частям? Гостиницу комплекса «Белогорье» Яны Хтей выставили на продажу

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Сети появилось объявление о продаже помещения в 2936,1 м² на территории гостиничного комплекса «Белогорье». Цена вопроса — 240 млн рублей. Речь идёт, судя по метражу, только о здании гостиницы.
Помимо этого, в объявлении указано, что в комплекс входят в том числе бассейн, ресторан, спортивная база, беседки, летнее кафе. Гостиничный комплекс был основан в 2001 году, расположен он на берегу Белгородского водохранилища на улице Песчаной.
Отметим, что в 2021 году появилось объявление о продаже комплекса за 300 млн рублей.
Напомним, что имущество принадлежит дочери Геннадия Шипулина и жене депутата и бывшего спортдиректора волейбольного клуба «Белогорье» Яне Хтей.
Тем временем в Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимость. Владельцы пытались продать офисы, торговые площади, помещения под общепит и свободного назначения и даже готовый бизнес.