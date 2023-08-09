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Стали известны подробности истории гибели ребёнка на воде в Белгородской области

9 августа 2023, 13:32
Фото: 1MI

СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка на воде в Шебекино

Ребёнок утонул накануне, 8 августа, на городском пляже в Шебекино. Мальчика сопровождал знакомый его матери. Тело школьника нашли на дне водоёма. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный следком.

Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего 8 августа в Шебекино, когда утонул 8-летний мальчик. Около 16:30 ребёнок вместе со знакомым своей матери отправился купаться на городской пляж. Мужчина, сопровождавший ребёнка, отвлёкся и не следил какое-то время за нахождением мальчика на воде.

Когда школьник пропал, мужчина сообщил об этом спасателям и матери мальчика. Тело несовершеннолетнего обнаружили на дне реки Нежеголь.

Следственный отдел по Шебекинскому району следственного регионального управления СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

В Шебекино утонул пропавший мальчик
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#Ребёнок утонул#Происшествия#Следствие#Уголовное дело#Белгородская область#Шебекино#Школьник#Мальчик#Городской пляж#Таисия Некрасова
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