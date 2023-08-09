Стали известны подробности истории гибели ребёнка на воде в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего 8 августа в Шебекино, когда утонул 8-летний мальчик. Около 16:30 ребёнок вместе со знакомым своей матери отправился купаться на городской пляж. Мужчина, сопровождавший ребёнка, отвлёкся и не следил какое-то время за нахождением мальчика на воде.
Когда школьник пропал, мужчина сообщил об этом спасателям и матери мальчика. Тело несовершеннолетнего обнаружили на дне реки Нежеголь.
Следственный отдел по Шебекинскому району следственного регионального управления СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.