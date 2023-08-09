Состояние новой спортплощадки в Белгороде разгневало губернатора

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило сообщение от жителя Белгорода, который рассказал о состоянии спортивной площадки на улице Лиманского. Обустроили площадку в конце прошлого года: по сути, сейчас она проживает свой первый сезон.
В конце прошлого года на улице Лиманского в Белгороде сделали классную спортивную площадку. Сейчас на ней каждый день играет куча детей, но резиновое покрытие сильно плохое. Пусть подрядчик переделает по гарантии.
Александр, Белгородец
Глава региона признался, что не сразу поверил в настолько плохое состояние нового спортивного объекта. Всё оказалось в разы хуже, чем он мог себе представить.
Заместитель главы Белгорода съездил на место, сбросил мне фотографии — площадка находится в безобразном состоянии! Половина покрытия сошла. Подрядчик сделал свою работу отвратительно. Администрация Белгорода приняла решение — до 1 сентября площадка будет исправлена. Возьму на контроль.
Вячеслав Гладков, губернатор
Так, до 1 сентября резиновое покрытие спортивной площадки на улице Лиманского должно быть восстановлено. Гладков пообещал лично посетить двор и посмотреть результат, когда будет проезжать мимо.