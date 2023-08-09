Состояние новой спортплощадки в Белгороде разгневало губернатора

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило сообщение от жителя Белгорода, который рассказал о состоянии спортивной площадки на улице Лиманского. Обустроили площадку в конце прошлого года: по сути, сейчас она проживает свой первый сезон.