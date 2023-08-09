Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
На выборах депутатов Белгородского горсовета седьмого созыва сведения о судимости указали три кандидата, на выборах в Совет депутатов Валуйского городского округа второго созыва — один, депутатами в Грайворонском и Яковлевском округах хотят стать по два кандидата с погашенными судимостями.
Всего сведения о судимости на территории Белгородской области указали 47 кандидатов в депутаты. В том числе на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления:
А на дополнительных выборах депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12, выборах в Совет депутатов Алексеевского горокруга второго созыва и в Совет депутатов Новооскольского горокруга второго созыва кандидатов с судимостью нет.
Отметим, что если белгородцы, имевшие судимость, зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов на выборах, значит, они имеют полное законное право избираться депутатами.