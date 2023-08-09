Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?

На выборах депутатов Белгородского горсовета седьмого созыва сведения о судимости указали три кандидата, на выборах в Совет депутатов Валуйского городского округа второго созыва — один, депутатами в Грайворонском и Яковлевском округах хотят стать по два кандидата с погашенными судимостями.