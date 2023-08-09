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Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?

9 августа 2023, 14:08
Фото: 1MI

На выборы в Белгородской области зарегистрировались 47 кандидатов с судимостью

Три человека хотят стать депутатами Белгородского горсовета. Подробнее сообщили в региональном избиркоме.
Сюжет
Выборы

На выборах депутатов Белгородского горсовета седьмого созыва сведения о судимости указали три кандидата, на выборах в Совет депутатов Валуйского городского округа второго созыва — один, депутатами в Грайворонском и Яковлевском округах хотят стать по два кандидата с погашенными судимостями.

Всего сведения о судимости на территории Белгородской области указали 47 кандидатов в депутаты. В том числе на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления:

  • Белгородский район — шесть кандидатов;
  • Борисовский район — пять кандидатов;
  • Вейделевский район — три кандидата;
  • Волоконовский район — четыре кандидата;
  • Корочанский район — пять кандидатов;
  • Красненский район — три кандидата;
  • Красногвардейский район — один кандидат;
  • Прохоровский район — пять кандидатов;
  • Ракитянский район — три кандидата;
  • Ровеньский район — четыре кандидата.

А на дополнительных выборах депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12, выборах в Совет депутатов Алексеевского горокруга второго созыва и в Совет депутатов Новооскольского горокруга второго созыва кандидатов с судимостью нет.

Отметим, что если белгородцы, имевшие судимость, зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов на выборах, значит, они имеют полное законное право избираться депутатами.

Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября
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