Поездки на такси в российских регионах подорожали на четверть

По данным «Чек Индекса», в регионах в среднем за поездку платят 435 рублей — на 4% больше, чем в 2022 году. В Москве в среднем за поездку отдают 771 рубль — это больше на 12%. При этом выросло число поездок. В столице за полгода их насчитали 189 млн — на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.