Поездки на такси в российских регионах подорожали на четверть

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
В России выросла стоимость поездок в такси. В регионах цены выросли в среднем на 25%, а в Москве сразу на 40% за первое полугодие текущего года, пишет издание со ссылкой на РБК. Одной из причин роста цен стало то, что подорожали автомобили на фоне западных санкций. Ряд производителей отказался сотрудничать с РФ, а у российских заводов возникли проблемы с комплектующими.
За последнее десятилетие стоимость поездок в такси рекордно выросла. Если в 2014 году километр пути обходился в 22,98 рубля, то в 2023 году цена составила 32,53 рубля, следует из официальных данных Росстата. Стремительный рост на услуги такси наблюдается с апреля 2021 года.
По данным «Чек Индекса», в регионах в среднем за поездку платят 435 рублей — на 4% больше, чем в 2022 году. В Москве в среднем за поездку отдают 771 рубль — это больше на 12%. При этом выросло число поездок. В столице за полгода их насчитали 189 млн — на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.