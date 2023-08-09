Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!

Валуйский участок. Доля договоров в формате ЭДО от общего количества договоров на 1 января 2023 года составляла 41,3%, а на 30 июня 2023 года — более 45%, что связано с активным продвижением дистанционных сервисов при очном обслуживании клиентов в ЦОКе и на выездных встречах с коллективами организаций Валуйского городского округа.