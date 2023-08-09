Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Наиболее активно внедряют в практику обмен юридически значимыми первичными документами — актами приема-передачи, счетами-фактурами, актами сверки в электронном виде потребители Чернянского, Валуйского и Алексеевского участков компании.
Чернянский участок. По 46% договоров с юридическими лицами ведется электронный документооборот, что на 3% выше показателя по компании. Если в 1 полугодии 2022 года с применением ЭДО обслуживались 217 предприятий и организаций Чернянского района, то теперь — 245.
Валуйский участок. Доля договоров в формате ЭДО от общего количества договоров на 1 января 2023 года составляла 41,3%, а на 30 июня 2023 года — более 45%, что связано с активным продвижением дистанционных сервисов при очном обслуживании клиентов в ЦОКе и на выездных встречах с коллективами организаций Валуйского городского округа.
Алексеевский участок. 40,4% или 382 юридических лица округа используют электронный документооборот. Это на 3,4% больше, чем в 1 полугодии 2022 года. За это время ЭДО освоили еще 65 предприятий и организаций Алексеевского городского округа.
Переходите на удобный вариант взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии!
Для заключения договора или соглашения к договору в электронном виде с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП) необходимо:
— получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи РФ, усиленную квалифицированную электронную подпись. На момент заключения договора электронная подпись должна быть действительной;
— заключить договор с оператором электронного документооборота «Компания „Тензор“ или другим оператором на ваше усмотрение.
И выбрать один из двух способов регулирования договорных отношений:
1. согласовать и подписать дополнительное соглашение, регулирующее электронный документооборот по заключенному договору. Соглашение может быть подписано как на бумажном носителе, так и в электронном виде с применением усиленной электронной подписи.
2. подписать форму согласия для заключения договора в электронном виде с применением усиленной электронной подписи и направить ее в адрес гарантирующего поставщика для подготовки договора.
Подробнее об электронном документообороте читайте здесь — http://sbis.ru/reg?partner=belgorod
Реклама. belsbyt.ru