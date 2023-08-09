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Основная часть шебекинцев не остаются на ночь в муниципалитете

9 августа 2023, 07:15
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. При этом он отметил, что днём люди приезжают как в город, так и в Новую Таволжанку.
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Работа

По словам чиновника, власти ведут статистику по количеству вернувшихся людей в Шебекино. В дневное время большинство жителей находятся в городе и Новой Таволжанке. Они приезжают как на работу, так и для того, чтобы ухаживать за хозяйством.

А вот на ночь шебекинцы не остаются.

Чтобы сложилась полная картина о нахождении людей в городе, я практически каждый день стараюсь проезжать по улицам и смотреть в окна многоквартирных домов. Могу сказать, что, к сожалению, пока большинство живут или ночуют вне муниципалитета. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится.
Владимир Жданов

Напомним, на 7 августа в пунктах временного размещения в других регионах было 196 шебекинцев. Большинство из них — в Тульской области. При этом люди постепенно оттуда выезжают.

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#Кристина Семенчук#Шебекинцы#Работа#Жданов#Вернувшиеся#Общество#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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