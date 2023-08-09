Основная часть шебекинцев не остаются на ночь в муниципалитете

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По словам чиновника, власти ведут статистику по количеству вернувшихся людей в Шебекино. В дневное время большинство жителей находятся в городе и Новой Таволжанке. Они приезжают как на работу, так и для того, чтобы ухаживать за хозяйством.
А вот на ночь шебекинцы не остаются.
Чтобы сложилась полная картина о нахождении людей в городе, я практически каждый день стараюсь проезжать по улицам и смотреть в окна многоквартирных домов. Могу сказать, что, к сожалению, пока большинство живут или ночуют вне муниципалитета. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится.
Владимир Жданов
Напомним, на 7 августа в пунктах временного размещения в других регионах было 196 шебекинцев. Большинство из них — в Тульской области. При этом люди постепенно оттуда выезжают.