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Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом мужчина рассказал, как всё произошло

9 августа 2023, 14:44
Фото: кадр из видео белгородского СК

СК опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве белгородки

Мужчина, которого обвиняют в убийстве школьницы в Разумном, рассказал, как всё было. Его уже заключили под стражу, сообщили в региональном следкоме.

СК по Белгородской области опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемым в изнасиловании и убийстве школьницы. На записи мужчина рассказал, как всё произошло.

Об исчезновении 15-летней школьницы стало известно 5 августа. Сообщалось, что днём ранее она ушла гулять, но домой так и не вернулась.

6 августа появилась информация о том, что девочку-подростка нашли мёртвой. На следующий день стало известно о задержании подозреваемого в убийстве. По информации некоторых источников, мужчина психически нездоров. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

42-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы. Возбуждено уголовное дело. Свою вину белгородец признал. Произошедшее он ранее объяснил тем, что ему «не хватало женского внимания».

Сегодня, 9 августа, стало известно, что обвиняемого заключили под стражу.

Следственный эксперимент
Видео: пресс-служба белгородского СК
Обвиняемого в убийстве девочки-подростка белгородца заключили под стражу
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