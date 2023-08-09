Обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом мужчина рассказал, как всё произошло

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
СК по Белгородской области опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемым в изнасиловании и убийстве школьницы. На записи мужчина рассказал, как всё произошло.
Об исчезновении 15-летней школьницы стало известно 5 августа. Сообщалось, что днём ранее она ушла гулять, но домой так и не вернулась.
6 августа появилась информация о том, что девочку-подростка нашли мёртвой. На следующий день стало известно о задержании подозреваемого в убийстве. По информации некоторых источников, мужчина психически нездоров. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.
42-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы. Возбуждено уголовное дело. Свою вину белгородец признал. Произошедшее он ранее объяснил тем, что ему «не хватало женского внимания».
Сегодня, 9 августа, стало известно, что обвиняемого заключили под стражу.