Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Изображение материала

Обвиняемого в убийстве девочки-подростка белгородца заключили под стражу

9 августа 2023, 13:53
Фото: 1MI
Суд удовлетворил ходатайство следователя, поэтому мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в совершении двух преступлений, сообщили в региональном СК.

42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, заключили под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Фигуранту уголовного дела избрали меру пресечения.

Следствие установило, что 4 августа в Разумном обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Он изнасиловал её, а затем задушил — испугался, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы.

Вскоре мужчину задержали. Вину в совершении преступлений он признал, подтвердив обстоятельства в ходе следственного эксперимента.

Также сообщалось, что делом об убийстве школьницы заинтересовались в федеральном следкоме. Доклад об уголовном деле представили главе СКР Александру Бастрыкину. Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

СК предъявил мужчине под Белгородом обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили«Потрясло всю страну»: Вячеслав Гладков прокомментировал убийство девочки в Разумном
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Александр бастрыкин#Уголовное дело#Происшествия#Убийство#Девочка-подросток#Изнасилование#Преступление#Следователь#Ск#Заключение под стражу#Разумное
Подпишитесь
Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
Сегодня, 14:58
Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой
Сегодня, 15:41
«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
Сегодня, 15:28
Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!
Сегодня, 14:49
Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
Сегодня, 13:38
Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?
Сегодня, 14:08