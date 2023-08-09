Обвиняемого в убийстве девочки-подростка белгородца заключили под стражу

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, заключили под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Фигуранту уголовного дела избрали меру пресечения.
Следствие установило, что 4 августа в Разумном обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Он изнасиловал её, а затем задушил — испугался, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы.
Вскоре мужчину задержали. Вину в совершении преступлений он признал, подтвердив обстоятельства в ходе следственного эксперимента.
Также сообщалось, что делом об убийстве школьницы заинтересовались в федеральном следкоме. Доклад об уголовном деле представили главе СКР Александру Бастрыкину. Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате ведомства.