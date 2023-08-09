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Обстрелы есть, а РСЧС нет: глава Шебекинского округа рассказал о рассылке оповещений

9 августа 2023, 08:26
Фото: Bel.ru

Глава Шебекино объяснил отсутствие РСЧС-оповещений при обстрелах приграничья

В ходе брифинга у главы Шебекинского округа Владимира Жданова поинтересовались, почему в ежедневной статистике есть информация об обстрелах, а сообщения от РСЧС не приходили. Чиновник объяснил, когда оповещения присылают, а когда нет.
Сюжет
СВО

По словам Жданова, если внимательно смотреть на ежедневные отчёты, то там указано, куда конкретно были прилёты.

Когда мы понимаем, что идёт обстрел, нужно, чтобы жители получали актуальную информацию. Если на каждый прилёт, который бывает за территорией населённого пункта, мы будем включать СМС-оповещение, то через определённое время на рассылку РСЧС никто реагировать не будет.
Владимир Жданов

При этом если есть прямая угроза для населённого пункта, то рассылка осуществляется. А если речь идёт о территории за пределами населённого пункта, то это идёт в статистику, но оповещения нет.

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#Кристина Семенчук#РСЧС#Обстрелы#Рассылка#Оповещение#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Владимир Жданов
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