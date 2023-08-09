Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Изображение материала

Над Белгородской областью сработала система ПВО

9 августа 2023, 16:25
Фото: Bel.ru
9 августа около 19:15 на подлёте к Шебекино российская система ПВО сбила воздушную цель. Что это было, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщил.
Сюжет
Пво

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате работы системы противовоздушной обороны нет. Оперативные службы работают на месте, проверяют последствия инцидента на земле.

Напомним, сегодня глава Белгородского района Владимир Перцев пожаловался на резкое ухудшение оперативной обстановки в районе: только за сутки было зарегистрировано 98 прилётов со стороны Украины.

Также дроны противника более 400 раз пытались атаковать нефтебазу в Белгороде, но все попытки взорвать объект были отбиты при помощи радиолокационной станции «Енот».

Дроны более 400 раз пытались ударить по нефтебазе в Белгороде. Атаки отразил «Енот»
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом нашли обломки после работы ПВОВечерние громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО
#Кристина Семенчук#Работа ПВО#Пво#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
Сегодня, 14:58
Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой
Сегодня, 15:41
«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
Сегодня, 15:28
Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!
Сегодня, 14:49
Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
Сегодня, 13:38
Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?
Сегодня, 14:08