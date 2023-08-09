Над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате работы системы противовоздушной обороны нет. Оперативные службы работают на месте, проверяют последствия инцидента на земле.
Напомним, сегодня глава Белгородского района Владимир Перцев пожаловался на резкое ухудшение оперативной обстановки в районе: только за сутки было зарегистрировано 98 прилётов со стороны Украины.
Также дроны противника более 400 раз пытались атаковать нефтебазу в Белгороде, но все попытки взорвать объект были отбиты при помощи радиолокационной станции «Енот».