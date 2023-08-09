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Многодетную семью из Белгорода вынуждают менять прописку ради земли в районе

9 августа 2023, 17:14
Фото: Bel.ru
9 августа в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев зачитал жалобу многодетной семьи из Белгорода на то, что положенный им земельный участок предлагают только в Хохлово и Крутом Логе. А для получения земли в другом районе предлагают поменять прописку.

«Многодетным семьям из Белгорода предлагают участки только в Хохлово и Крутом Логе. Как так? В других районах ничего нет. Я просила Северный, мне сказали: „Снимайтесь у нас, вставайте на учёт в районе“», — написала местная жительница Светлана.

Глава Белгородского района Владимир Перцев удивился этому обращению и заявил, что многодетные семьи, которые живут в Белгороде, могут получить земельный участок в Белгородском районе. А почему им предлагают землю только в Хохлово и Крутом Логе, он не понимает — надо разобраться.

К слову, Крутой Лог находится в 18 км от Белгорода, а Хохлово — в 23.

С вами свяжется мой заместитель Дмитрий Николаевич Ефимов, который занимается землёй, всё расскажет и предложит те участки, которые предназначены именно для многодетных семей. Мы обязательно вам поможем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, многодетным семьям в Белгородской области помогут с оплатой обучения детей. Но касается это только среднего профессионального образования (СПО). С заявлением о выплате компенсации родители могут обратиться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства.

Многодетным семьям в Белгородской области помогут с оплатой обучения детей
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#Кристина Семенчук#Общество#Многодетная семья#Многодетные семьи#Земля#Белгородский район#Владимир перцев
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