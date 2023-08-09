Многодетную семью из Белгорода вынуждают менять прописку ради земли в районе

«Многодетным семьям из Белгорода предлагают участки только в Хохлово и Крутом Логе. Как так? В других районах ничего нет. Я просила Северный, мне сказали: „Снимайтесь у нас, вставайте на учёт в районе“», — написала местная жительница Светлана.