Многодетную семью из Белгорода вынуждают менять прописку ради земли в районе

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
«Многодетным семьям из Белгорода предлагают участки только в Хохлово и Крутом Логе. Как так? В других районах ничего нет. Я просила Северный, мне сказали: „Снимайтесь у нас, вставайте на учёт в районе“», — написала местная жительница Светлана.
Глава Белгородского района Владимир Перцев удивился этому обращению и заявил, что многодетные семьи, которые живут в Белгороде, могут получить земельный участок в Белгородском районе. А почему им предлагают землю только в Хохлово и Крутом Логе, он не понимает — надо разобраться.
К слову, Крутой Лог находится в 18 км от Белгорода, а Хохлово — в 23.
С вами свяжется мой заместитель Дмитрий Николаевич Ефимов, который занимается землёй, всё расскажет и предложит те участки, которые предназначены именно для многодетных семей. Мы обязательно вам поможем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, многодетным семьям в Белгородской области помогут с оплатой обучения детей. Но касается это только среднего профессионального образования (СПО). С заявлением о выплате компенсации родители могут обратиться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства.