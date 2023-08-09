Клещевым боррелиозом с начала весны заразились 50 белгородцев

С 1 марта на территории региона зарегистрировано 50 случаев клещевого боррелиоза.

Всего за полгода в лабораторию на исследование доставили 560 особей клещей, 138 из них были заражены боррелиями. Присасывание клещей чаще всего происходило при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха.