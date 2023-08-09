Клещевым боррелиозом с начала весны заразились 50 белгородцев

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Клещи продолжают атаковать Белгородскую область. На 7 августа количество белгородцев, обратившихся по поводу укусов клещей, составило 1089 человек, среди них — 410 детей. 63 белгородца получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита, так как запланировали выезд в эндемичные регионы по данному заболеванию.
С 1 марта на территории региона зарегистрировано 50 случаев клещевого боррелиоза.
Всего за полгода в лабораторию на исследование доставили 560 особей клещей, 138 из них были заражены боррелиями. Присасывание клещей чаще всего происходило при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха.
Ранее сообщалось, что в конце июля сразу три общественных пространства — парк «Южный», Архиерейскую рощу и Армячий лог в областном центре — обработают от клещей акарицидным препаратом.