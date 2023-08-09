Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе

Также губернатор проверил ход строительства средней образовательной школы на 1500 мест в мкр. Центральный в посёлке Северный и школы на 1000 мест в мкр. Наследие в посёлке Дубовое. На данных объектах строительство проходит согласно установленному графику. Ожидается, что эти новые крупные общеобразовательные учреждения будут введены в эксплуатацию в начале 2025 года. При этом все работы выполняются в рамках концессионных соглашений, а реализация этих проектов позволит создать почти четыре тысячи новых учебных мест для детей в регионе.