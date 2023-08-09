Гладков рассказал о строительстве новых объектов образования в Белгородском районе

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Гладков поделился, что большую тревогу у него вызывает скорость строительства школы на 750 мест в микрорайоне Стрелецкое-23. Предполагается, что объект будет сдан к концу 2024 года. Но как показалось губернатору, есть серьезный риск несоблюдения сроков.
Если в августе на объекте не начнутся земляные работы, то будем менять подрядчика. Ждать в такой ситуации смысла нет.
Вячеслав Гладков
Глава региона пообещал провести повторную проверку через несколько дней, и к тому времени на стройке должны быть работающие экскаваторы, установлены вагончики и определён чёткий график всех работ.
Также губернатор проверил ход строительства средней образовательной школы на 1500 мест в мкр. Центральный в посёлке Северный и школы на 1000 мест в мкр. Наследие в посёлке Дубовое. На данных объектах строительство проходит согласно установленному графику. Ожидается, что эти новые крупные общеобразовательные учреждения будут введены в эксплуатацию в начале 2025 года. При этом все работы выполняются в рамках концессионных соглашений, а реализация этих проектов позволит создать почти четыре тысячи новых учебных мест для детей в регионе.
Кроме того, Гладков проверил ход капитального ремонта школы в с. Хохлово и строительства детского сада на 220 мест в п. Новосадовый-26. Хохловская СОШ находится на завершающей стадии работ.
Подрядчик замечательный. Делает всё очень быстро и качественно. В обновлённой школе, вне плана работ, для учеников даже был обустроен тир для пневматического оружия.
Вячеслав Гладков
К сожалению, отмечает глава региона, этого он не может сказать о строительной организации, работающей над строительством детского сада в Новосадовом. Так, есть проблемные участки по кровле, требуется замена утеплителя. Вопрос будет оперативно решаться в рамках гарантийных работ: этот объект Гладков поставил на контроль.
А вот какой объект меня точно порадовал, так это строящаяся пристройка регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Сириус». Сам центр функционирует с 2021 года как структурное подразделение на базе школы «Алгоритм успеха» в Белгородском районе.
Вячеслав Гладков
Губернатор заверил, что центр начнёт работу в собственном кампусе с 14 сентября. В кампус входят общежитие на 120 мест, учебный центр с четырьмя лабораториями, тренажёрный зал, уличные тренажёрные и спортивные площадки, а также амфитеатр.