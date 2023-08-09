ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает готовить к учебному году детей

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Отметим, что участниками акции также являются школьники из новых регионов и дети с инвалидностью. Отдельной категорией получателей поддержки стали дети бойцов, которые выполняют служебный долг в зоне спецоперации, передает rostovgazeta.ru.
Сегодня по всей Российской Федерации при поддержке партии действует более 4000 пунктов приема школьных принадлежностей. Таким образом, помочь детям подготовиться к новому учебному году могут жители любого региона страны. Помимо этого, в рамках акции «Собери ребенка в школу» организован сбор канцелярии и спортивной формы для школьников. Выдача комплектов для учебы проходит в общественных приемных ЕР, штабах общественной поддержки и региональных отделениях партии. На территории новых регионов работают также центры выдачи гуманитарной помощи, исполнительные комитеты ЕР и пункты, открытые партией и фондом «Ридовка Помогает!». В них также можно обратиться для получения школьных комплектов.
Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что пятьдесят пять тысяч детей уже получили школьные наборы к началу учебного года. Всего партия планирует обеспечить к 1 сентября учебными комплектами двести тысяч детей.
«Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», — уточнил глава центрального исполкома ЕР.
Уточняется, что мероприятия в рамках акции уже прошли в ряде субъектов РФ — Свердловской, Владимирской, Нижегородской областях и других. Их участниками стали дети из семей, относящихся к категориям нуждающихся и малообеспеченных.
Помимо этого, четырнадцать тысяч школьников из новых регионов получили рюкзаки с необходимым набором учебных принадлежностей к 1 сентября. При поддержке партии школы новых субъектов снабжаются комплектами учебников и книгами для библиотек.
По словам Александра Сидякина, при проведении акции учитываются потребности каждого населенного пункта. Партия собирает сведения о количестве детей, нуждающихся в помощи. Кроме этого, выясняется информация о наиболее острых нуждах школы.
На сайте партии ER.RU сообщается, что в рамках народной программы продолжается восстановление зданий школ в новых регионах.
Как отметил Александр Сидякин, во многих населенных пунктах школьные помещения находятся в плачевном состоянии. Волонтеры «Единой России» помогают привести их в порядок к 1 сентября. Также единороссы проводят встречи с населением, в рамках которых жители могут сообщить об объектах, требующих благоустройства и капитального ремонта. При этом ЕР рассмотрит возможность их включения в региональные блоки народной программы.
«Белгородские партийцы традиционно присоединились к участию в акции „Собери ребенка в школу“, как и в прошлые годы, участие принимают члены и сторонники партии, депутаты всех уровней. Помогаем подготовиться к новому учебному году детям из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детям-инвалидам. Что касается детей участников специальной военной операции, то им на подготовку к школе будет выделено по 15 000 рублей из областного бюджета. Об этом решении на оперативном совещании сообщил секретарь регионального отделения партии, глава региона Вячеслав Гладков и предложил сделать помощь ежегодной», — рассказал председатель Белгородской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Клепиков.