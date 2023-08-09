ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает готовить к учебному году детей

«Белгородские партийцы традиционно присоединились к участию в акции „Собери ребенка в школу“, как и в прошлые годы, участие принимают члены и сторонники партии, депутаты всех уровней. Помогаем подготовиться к новому учебному году детям из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детям-инвалидам. Что касается детей участников специальной военной операции, то им на подготовку к школе будет выделено по 15 000 рублей из областного бюджета. Об этом решении на оперативном совещании сообщил секретарь регионального отделения партии, глава региона Вячеслав Гладков и предложил сделать помощь ежегодной», — рассказал председатель Белгородской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Клепиков.