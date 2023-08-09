Дроны более 400 раз пытались ударить по нефтебазе в Белгороде. Атаки отразил «Енот»

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Больше 400 атак дронов по нефтебазе в Белгороде отразили с помощью радиолокационной станции (РЛС) «Енот» с 1 февраля 2023 года. Подробности рассказал руководитель компании-разработчика АО Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») Борис Черноярский.
По его словам, «Енот» в Белгороде установили 1 февраля. В итоге за шесть месяцев все налёты дронов на нефтебазу удалось отбить, пишет агентство. «За полгода в зоне, где стоит нефтебаза, ни одного налёта на ту территорию не было — все предотвратили», — говорит Черноярский.
Нефтебаза в Белгороде пострадала после атаки ВСУ 1 апреля 2022 года. На объекте начался сильный пожар. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что нефтебазе нанесли значительные повреждения.