Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Изображение материала

Дроны более 400 раз пытались ударить по нефтебазе в Белгороде. Атаки отразил «Енот»

9 августа 2023, 13:08
Фото: Midjourney

В Белгороде отразили более 400 атак дронов на нефтебазу

Атаки отразили при помощи радиолокационной станции «Енот». Количество отражённых ударов подсчитали с 1 февраля 2023 года. Подробности сообщает ТАСС.
Сюжет
СВО

Больше 400 атак дронов по нефтебазе в Белгороде отразили с помощью радиолокационной станции (РЛС) «Енот» с 1 февраля 2023 года. Подробности рассказал руководитель компании-разработчика АО Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») Борис Черноярский.

По его словам, «Енот» в Белгороде установили 1 февраля. В итоге за шесть месяцев все налёты дронов на нефтебазу удалось отбить, пишет агентство. «За полгода в зоне, где стоит нефтебаза, ни одного налёта на ту территорию не было — все предотвратили», — говорит Черноярский.

Нефтебаза в Белгороде пострадала после атаки ВСУ 1 апреля 2022 года. На объекте начался сильный пожар. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что нефтебазе нанесли значительные повреждения.

Гладков назвал повреждения нефтебазы в Белгороде значительными
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрел нефтебазы в Белгороде и снаряды в районе помешали белгородцам смеятьсяПожар на нефтебазе в Белгороде ликвидированМэр Белгорода рассказал о повреждениях домов в районе нефтебазы
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Нефтебаза#СВО#Дроны#Атаки#Радиолокационная станция#Пожар#Енот#Спецоперация#Новости Белгорода
Подпишитесь
Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
Сегодня, 14:58
Белгородцы простились с убитой в Разумном девочкой
Сегодня, 15:41
«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
Сегодня, 15:28
Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!
Сегодня, 14:49
Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
Сегодня, 13:38
Погашена — значит, всё законно: сколько белгородцев с судимостями идут на выборы?
Сегодня, 14:08