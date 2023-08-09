Дроны более 400 раз пытались ударить по нефтебазе в Белгороде. Атаки отразил «Енот»

По его словам, «Енот» в Белгороде установили 1 февраля. В итоге за шесть месяцев все налёты дронов на нефтебазу удалось отбить, пишет агентство. «За полгода в зоне, где стоит нефтебаза, ни одного налёта на ту территорию не было — все предотвратили», — говорит Черноярский.