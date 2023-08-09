Дом и хозпостройки пострадали, упали 44 дерева: последствия непогоды под Белгородом

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Непогода 7 августа обрушилась на Белгородский район. Не обошлось без последствий. Пострадали хозпостройки и дом.
Одну линию электропередачи (ЛЭП) повредило в Весёлой Лопани, ещё две — в Октябрьском. Ветром повалило 44 дерева в Бессоновке, Разумном, уже упомянутых Весёлой Лопани и Октябрьском.
Повреждения получили три хозпостройки. Одна в Солохах, ещё две — в Октябрьском. Там же пострадало частное домовладение.
Представители местной администрации обследовали повреждённые строения и составили акты. Источники финансирования для закупки стройматериалов и восстановления повреждений уже определили. Подрядчика тоже нашли. Работы проведут в ближайшее время.
Тем временем упавшие деревья убрали. Линии электропередачи также восстановили.
Напомним, из-за плохой погоды 7 августа досталось и другим районам региона. Повреждения получили школа, МКД, частные дома и авто. Местами повалило деревья и оборвало ЛЭП.