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Дом и хозпостройки пострадали, упали 44 дерева: последствия непогоды под Белгородом

9 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI

От сильного ветра повалило 44 дерева под Белгородом

В Белгородском районе неделя началась с непогоды. О её последствиях сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев.

Непогода 7 августа обрушилась на Белгородский район. Не обошлось без последствий. Пострадали хозпостройки и дом.

Одну линию электропередачи (ЛЭП) повредило в Весёлой Лопани, ещё две — в Октябрьском. Ветром повалило 44 дерева в Бессоновке, Разумном, уже упомянутых Весёлой Лопани и Октябрьском.

Повреждения получили три хозпостройки. Одна в Солохах, ещё две — в Октябрьском. Там же пострадало частное домовладение.

Представители местной администрации обследовали повреждённые строения и составили акты. Источники финансирования для закупки стройматериалов и восстановления повреждений уже определили. Подрядчика тоже нашли. Работы проведут в ближайшее время.

Тем временем упавшие деревья убрали. Линии электропередачи также восстановили.

Напомним, из-за плохой погоды 7 августа досталось и другим районам региона. Повреждения получили школа, МКД, частные дома и авто. Местами повалило деревья и оборвало ЛЭП.

Школа, МКД, частные дома и авто пострадали от разгула стихии в Белгородской области
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